Filmul tragediei

La evenimentul de sâmbătă seară participau aproximativ 300 de persoane din comunitate. Potrivit raportului poliției, sub privirile asistenței, bărbatul a intrat brusc în mijlocul focului.

Forțele de intervenție aflate la fața locului au acționat imediat și au reușit să îl scoată pe tânăr din flăcări.

Acesta a fost transportat de urgență la spital, suferind arsuri grave pe suprafețe extinse ale corpului.

Din nefericire, în ciuda eforturilor medicilor, rănile s-au dovedit a fi incompatibile cu viața, decesul fiind declarat în dimineața zilei de duminică.

Autoritățile au deschis o investigație pentru a elucida circumstanțele și motivele care l-au împins pe tânăr la acest gest.

Până în acest moment, reprezentanții poliției au precizat clar că nu există indicii care să sugereze implicarea unei terțe persoane sau comiterea unui act de violență.

Consiliere psihologică pentru martori și familie

Impactul emoțional asupra comunității a fost unul devastator. Pentru a sprijini familia îndoliată și persoanele care au asistat la scenele dramatice mai mulți preoți și capelani au fost mobilizați la fața locului chiar din noaptea incidentului.

Totodată, pe parcursul zilei de duminică, asistența spirituală și psihologică a continuat să fie oferită la centrul comunitar din Obhausen.

Departamentul local de pompieri voluntari a confirmat printr-o postare pe Facebook desfășurarea masivă de forțe la locul tragediei, care a inclus echipaje de paramedici, pompieri și ofițeri de poliție.