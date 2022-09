Flăcările au cuprins cu repeziciune casa aflată pe strada Călăraşilor din municipiul Reghin, județul Mureș, iar în momentul în care au ajuns pompierii, flăcările erau uriașe, însă au intrat în casă pentru a-i salva pe cei doi copii de 7, respectiv 10 ani și pe ruda lor de 65 de ani.

„Era dezastru, au explodat sticlele, geamurile, am vrut să intru după ei în casă, dar nu se mai putea. Eu am ieșit afară și am strigat să iasă toți afară din casă. Eu nu dormeam, noi i-am trezit pe toți, am ieșit și am luat buteliile, am făcut ce am putut”, a spus un martor pentru Antena 3.

Băiatul de șapte ani a fost resuscitat, dar nu a mai putut fi salvat. Fratele lui și bunicul lor au ajuns la spital în stare foarte gravă.

Potrivit unor martori, incendiul ar fi izbucnit în urma unui scurtcircuit electric.

