Astiyazh Haghighi și logodnicul ei, Amir Mohammad Ahmadi, ambii în vârstă de 20 de ani, au fost arestați la începutul lunii noiembrie anul trecut, după ce un videoclip devenit viral îi arată dansând romantic în fața Turnului Azadi.

Tânăra nu purta văl, sfidând regulile stricte din Iran. De asemenea, femeile nu au voie să danseze în public, cu atât mai puțin cu un bărbat.

O instanță din Teheran i-a condamnat pe fiecare dintre ei la câte 10 ani și șase luni de închisoare. Totodată, le-a interzis să mai utilizeze internetul și să părăsească Iranul, a anunțat Agenția de știri Human Rights Activists (HRANA), o asociație de presă înființată în 2009 de susținătorii iranieni pentru drepturile omului, care-și are sediul în SUA.

Cuplul – dormat din doi bloggeri populari pe Instagram – a fost condamnat pentru „încurajarea corupției și a prostituției publice”, precum și pentru că a organizat o „adunare cu intenția de a perturba securitatea națională”, a precizat HRANA.

Asociația citează surse apropiate familiilor celor doi tineri, potrivit cărora aceștia au fost privați de asistența unor avocați în timpul procedurilor judiciare, iar încercările de a le asigura eliberarea pe cauțiune au fost respinse.

HRANA menționează că Haghighi se află acum în închisoarea pentru femei Qarchak, situată în afara Teheranului, ale cărei condiții de detenție sunt condamnate în mod regulat de către activiști.

Începând din septembrie anul trecut, când a murit Mahsa Amini, autoritățile iraniene au luat măsuri severe împotriva tuturor formelor de disidență. Moartea lui Amini, care fusese arestată pentru că ar fi încălcat regulile privind folosirea vălului, a declanșat o serie de proteste care s-au transformat într-o mișcare împotriva regimului.

Cel puțin 14.000 de persoane au fost arestate, potrivit Organizației Națiunilor Unite, de la celebrități, jurnaliști și avocați până la oameni obișnuiți care au ieșit în stradă.

Înregistrarea video în care cei doi tineri dansează a fost văzută ca un simbol al libertăților cerute de mișcarea de protest, Ahmadi ridicându-și la un moment dat partenera în aer, în timp ce părul lung al acesteia flurura pe spate.

