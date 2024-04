Războiul dintre Rusia și Ucraina a devenit catastrofal pentru ambele țări. Întrucât niciuna dintre părți nu se bucură de un avantaj covârșitor pe câmpul de luptă, iar pozițiile lor politice sunt într-o totală contradicție, este puțin probabil ca luptele să se încheie în curând. Un lucru este clar, totuși: acest conflict constituie un moment de cotitură în perioada de după Războiul Rece care va avea un impact profund și de durată pe plan global, își începe analiza Feng Yujun, citat pe larg de 7sur7.be, Ukraine Business News și Newsweek.

Expertul chinez anticipează că „Rusia va pierde inevitabil în Ucraina” și prezintă patru factori care vor duce la acest deznodământ.

Primul factor, scrie el, este „nivelul de rezistență și unitate națională” de care dau dovadă ucrainenii, care „a fost extraordinar până acum”. Al doilea factor este „sprijinul internațional pentru Ucraina, care, în pofida faptului că nu s-a ridicat recent la așteptările țării, rămâne semnificativ”. Cel de-al treilea factor este „natura războiului modern, care depinde de o combinație între puterea industrială și sistemele de comandă, control, comunicare și informații”. În cele din urmă, Feng Yujun atrage atenția că președintele rus Vladimir Putin rămâne cramponat „în propria lui bulă” din cauza „dictaturii îndelungate”.

„Președintele rus și echipa sa de securitate națională nu au acces la informații exacte. Sistemul pe care îl exploatează nu dispune de un mecanism eficient de corectare a erorilor. Omologii lor ucraineni sunt mai flexibili și mai eficienți”, afirmă expertul chinez în geopolitică.

Întrepătrunderea acestor patru factori principali va duce în mod inevitabil la înfrângerea Rusiei, chiar și dacă dispune de arme nucleare, estimează Feng Yujun. De altfel, în opinia sa, armele nucleare nu pot schimba acest curs. Armele nucleare nu au împiedicat retragerea SUA din Vietnam sau din Afganistan, explică el.

Potrivit lui Feng Yujun, Rusia va fi nevoită într-o zi să-și retragă trupele din toate teritoriile ucrainene ocupate, inclusiv din Peninsula Crimeea.

