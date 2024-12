„Cu mare tristețe trebuie să anunțăm că am pierdut un coleg drag în urma aterizării de urgență a LX1885 din 23 decembrie 2024”, a anunțat Swiss pe X, transmițând condoleanțe familiei însoțitorului de zbor.

With great sadness, we must share that we have lost a dear colleague following the emergency landing of LX1885 on 23 December 2024. Our thoughts and deepest condolences are with the family and loved ones of our colleague during this difficult time. More: https://t.co/KaNlEtZZIj pic.twitter.com/X5SrBs5Mtq