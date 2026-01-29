Pavel Zarubin, autorul emisiunii „Moscova. Kremlin. Putin”, este un propagandist cu „acces exclusiv la agenda lui Vladimir Putin”, care răspândește în mod regulat dezinformări anti-ucrainene, anti-occidentale și anti-UE.

Ekaterina Andreeva, prezentatoarea programului de știri „Vremea” încă din 1998, răspândește dezinformare și propagandă despre războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei, sprijină agresiunea militară și așa-numitele „republici populare” Donețk și Luhansk.

Pe lângă cei doi, pe lista de sancțiuni a UE au fost plasați comentatorului sportiv Dmitri Guberniev, prezentatoarea programului „Vesti” Maria Sittel, rapperul Roman Ciumakov și coregraful Serghei Polunin.

Toți cei de pe listă sunt acuzați că „implementează, susțin și profită de acțiuni și politici” ale statului rus care „subminează sau amenință democrația, statul de drept, stabilitatea și securitatea” atât în UE, cât și în Ucraina prin „manipulare informațională” și sprijin pentru război.

Decizia a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Sancțiunile includ interdicția de intrare în statele membre UE și înghețarea activelor deținute în băncile europene.

