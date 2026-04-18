Roger Byard, un medic legist din Australia cunoscut sub numele de „Doctorul Morții”, a împărtășit detalii șocante din experiența sa profesională.

„Nu era nici locul, nici momentul potrivit”

În cadrul podcastului „I Catch Killers”, Byard a vorbit despre cazuri neobișnuite și tulburătoare din cariera sa, de la crime săvârșite de ucigași în serie până la decese provocate de animale.

Unul dintre cazurile care l-au marcat profund a avut loc în portul Darwin, unde un pescar a murit după ce un macrou spaniol (Spanish Mackerel) de 25 de kilograme a sărit din apă și l-a lovit fatal. „Nu era nici locul potrivit, nici momentul potrivit”, a spus Byard.

Accidentul s-a petrecut pe 14 august 2020, lângă reciful Six Mile. Bărbatul, 56 de ani, pescuia cu familia și prietenii când un macrou estimat la 25 de kilograme s-a lansat din apă și a intrat în barca lor, lovindu-l pe bărbat în piept.

Barca s-a întors imediat în Cullen Bay, unde poliția și paramedicii au efectuat resuscitarea cardiopulmonară, dar bărbatul a decedat.

Doctorul a amintit și de una dintre primele sale investigații notabile: cazul „asasinatelor cu cadavre în butoaie” din Snowtown, care a șocat Australia în anii 1990.

Prima săptămână de serviciu, 8 cadavre în butoaie

Crimele au fost comise de John Justin Bunting, Robert Joe Wagner și James Spyridon Vlassakis, care și-au ales victimele pe baza unor suspiciuni privind comportamentul lor sau orientarea sexuală.

„Era prima mea săptămână de serviciu. În butoaie erau 8 cadavre parțial dezmembrate”, a rememorat el.

Un alt caz neobișnuit relatat de Byard implică moartea unei pensionare atacate de un cocoș. Femeia, care avea vene varicoase, a fost ciupită de picior de animal, iar o rană minoră i-a provocat o hemoragie fatală.

„O bătrânică aduna ouă în curte… Cocoșul a atacat-o și, din păcate, a fost fatal”, a spus medicul legist.

„Niciodată să nu aveți încredere într-un cocoș!”

Byard a subliniat riscurile la care se expun persoanele cu vene varicoase: „Am avut mai multe cazuri în care astfel de persoane au murit din cauza unor răni minore, inclusiv zgârieturi provocate de pisici”.

Motivul pentru care expertul împărtășește astfel de povești „nu este senzaționalismul, ci dorința de a informa publicul despre pericolele ascunse”.

„Dacă aveți vene varicoase și suferiți o mică rană, întindeți-vă, apăsați rana și ridicați piciorul… veți supraviețui. Dar niciodată să nu aveți încredere într-un cocoș”, a avertizat el.

PTSD la medicii legiști

Byard a vorbit și despre impactul psihologic al profesiei sale. „Nimeni nu discută despre tulburarea de stres post-traumatic (PTSD) în rândul medicilor legiști”, a spus el.

„Vedem corpuri arse, mutilate, copii care au murit de foame. Trebuie să descriem aceste detalii în instanță, iar credibilitatea noastră este adesea pusă la îndoială. La început, eram plin de entuziasm, crezând că voi găsi răspunsuri pentru toate decesele. Dar am realizat că uneori nu am răspunsuri, iar tot ce pot spune familiilor este: Nu aveți nicio vină”, a mai explicat doctorul.





