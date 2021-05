„Sunt profund jenat de acțiunile mele și de deranjul pe care le-ar fi putut provoca oricui le-a fost martor”, a declarat joi Amos. El a descris ultimul incident ca fiind „inacceptabil”, dar „accidental”.

În declarația sa, politicianul, care este membru al Partidului Liberal al prim-ministrului Justin Trudeau, a spus că va renunța temporar la unele atribuții în timp ce va continua să-și reprezinte circumscripția electorală.

El a adăugat că va „căuta asistență” – fără a elabora despre ce ar implica acest lucru sau pentru ce va căuta ajutor.

Please see my statement. Veuillez lire ma déclaration. pic.twitter.com/ICc8WjqNZi — William Amos (@WillAAmos) May 28, 2021

Luna trecută, Amos a apărut gol într-o altă reuniune video. „Camera video a pornit accidental în timp ce mă schimbam în hainele de muncă, după ce am fost la alergat”, a spus el.

O captură video a incidentului care a fost postată pe rețelele de socializare îl arată pe Amos ținând un telefon mobil în dreptul organelor sale genitale.

Parlamentarul liberal a fost surprins stând în spatele unui scaun din apropierea biroului între steagul Quebecului și cel al Canadei.

Foto: www.facebook.com/willamoscanada

