Tavi Perțea, un agent de la Brigada Rutieră Bihor a făcut un experiment, ajutat de colegii lui, și a descoperit că după ce s-a dat cu spirt pe mâini ca să se dezinfecteze, a ieșit pozitiv la testarea cu etilotestul, deși nu consumase alcool.

Cunoscut pentru campania sa împotriva conducerii sub influența alcoolului, Tavi Perțea a vrut să vadă ce se întâmplă dacă folosești spirt ca dezinfectant: „Continuam seria de experimente pe care le-am facut cu noul model de #alcooltest din dotarea politiei rutiere.

In acest episod verific un mit des intalnit in ultima perioada, mai ales in contextul pandemiei de coronavirus COVID 19 de la inceputul anului 2020 si anume, daca iese alcool in aerul expirat, dupa ce te-ai #dezinfectat pe maini cu spirt.

Pentru a face testul in aceleasi conditii, am simulat o oprire in trafic de catre politistul rutier, m-am dezinfectat cu spirt pe maini, dar și documentele si apoi am suflat in etilotest. Rezultul care a iesit este surprinzator.

Aceasta este o campanie impotriva conducerii sub influenta bauturilor alcoolice care îmi aparține si nu reprezintă un punct de vedere oficial.”, a scris Perțea alături de video-ul postat pe canalul lui de Youtube.

Pentru realizarea testului, polițistul a făcut atât testare pasivă, suflând spre aparat, dar și testarea activă, suflând efectiv în etilotest. Iar rezultatul a fost surprinzător: 0,26 mg/ litru alcool pur în aerul expirat.

