În natură, fructele, nectarul și alte plante pot produce etanol pe măsură ce se descompun și fermentează. Etanolul are aproape dublul conținutului caloric al zahărului, dar consumul excesiv poate avea efecte secundare nedorite.

Viespile orientale pot consuma cantități record de alcool, fără să sufere de mahmureli

Experimentele de laborator au arătat că această viespile orientale, răspândite în mare parte a Asiei, Africii și Europei, pot tolera concentrații de etanol de până la 80%.

În comparație, majoritatea vertebratelor suferă efecte negative după consumul de etanol în concentrații mai mari de 4%.

Studiul, publicat pe 21 octombrie în Proceedings of the National Academy of Sciences, sugerează că viespile au o relație reciproc avantajoasă cu drojdia de bere sălbatică, aceeași pe care o folosim pentru fabricarea berii și coacerea pâinii.

Drojdia nu poate supraviețui în condiții de frig, așa că trăiește și se reproduce în stomacul viespilor și al hornetelor pe timpul iernii, oferindu-le energie prin fermentarea fructelor pe care le consumă.

Pentru a face față abilităților de fermentare ale drojdiei, viespile ar fi evoluat pentru a purta mai multe copii ale unei gene care permite toleranța la alcool.

Cum au evoluat genetic viespile orientale

Potrivit studiului, înțelegerea geneticii modului în care viespile orientale pot consuma atât de mult etanol ar putea duce, în cele din urmă, la tratamente mai bune pentru tulburările de consum de alcool, care afectează aproape 30 de milioane de americani.

Sofia Bouchebti, ecologist comportamental la Universitatea Ben Gurion din Israel, și colegii săi au hrănit peste 2.000 de viespi orientale cu o soluție de etanol de 80%. „Nu au putut zbura corect sau merge drept”, spune Bouchebti.

Cu toate acestea, ceea ce i-a șocat pe cercetători a fost modul în care insectele și-au revenit. „Odată am văzut câțiva indivizi culcați pe spate. Eram destul de sigură că vor muri, dar când am verificat câteva minute mai târziu, se recuperaseră complet”, spune Bouchebti.

Viespile sunt mult mai rezistente la alcool decât albinele

Ceea ce este cu adevărat remarcabil este că, în timp ce viespile intoxicate metabolizau etanolul și își reluau construirea cuibului fără nicio problemă, albinele europene hrănite cu aceeași dietă alcoolică nu doar că nu funcționau, ci mureau în 24 de ore.

Concentrațiile scăzute de etanol sunt benefice pentru animale, spune Bouchebti, dar la concentrații mai mari, alcoolul devine toxic, așa cum ilustrează albinele moarte.

De aceea, oamenii de știință au folosit inițial concentrații de etanol de 20% în experimentele lor, aceasta fiind limita pe care drojdia de bere o poate produce în mod natural.

„Am fost atât de uimiți de lipsa oricărui efect negativ la această concentrație încât am decis să creștem concentrațiile pentru a determina concentrația maximă pe care viespile o pot suporta”, care s-a dovedit a fi 80%, se menționează în studiu.

Alcoolul ar putea avea efect antimicrobian pentru această specie de viespi

Este posibil ca consumul de etanol, care are proprietăți antimicrobiene, să mențină insectele sănătoase și curate, mai ales că viespile orientale sunt cunoscute pentru colectarea bucăților de carne putrezită pentru a-și hrăni larvele.

„Din observațiile personale, majoritatea speciilor de viespi sociale nu pot ingera etanol fără să se îmbete” spune entomologul Chris Alice Kratzer.

Viespile galbene sunt deosebit de notorii pentru acest comportament, petrecând timp în livezi și consumând fructe putrezite până când nu mai pot zbura drept și uneori chiar se ciocnesc în aer.

