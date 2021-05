Un primar din Dâmbovița acuză că a fost bătut de un localnic pe care l-a prins că arunca deșeuri: „Mi-a dat în falcă”

Nica a declarat că l-a surprins pe bărbatul care aruncase mai multe mașini cu gunoaie și fier vechi pe câmp și că, după ce a anunțat poliția, a fost luat la bătaie de acesta.

„Mi-a dat în falcă, aici, pe stânga, în ochi, sus, aici, în umărul obrazului”, a relatat primarul pentru Vocea Dâmboviței, adăugând că va depune plângere penală.

Primarul era însoțit de un localnic care a încercat să-i despartă, dar care s-a ales și el cu ochiul umflat: „Eu m-am băgat să îi despart şi m-a trosnit şi pe mine”.

„N-aș fi dorit să am ocazia să vorbesc vreodată despre ce s-a întâmplat seara trecută! Este un eveniment regretabil și n-aș fi crezut că așa ceva se poate întâmpla. După cum știți, am făcut nenumărate apeluri la respectarea curățeniei în comuna noastră. Este regretabil că încă mai sunt localnici care aruncă gunoaie și deșeuri pe unde apucă. Asta o să ne coste scump pe noi, pe toți! Nu vă ascund că zilele trecute am avut în comună un control de la Garda de Mediu. Comisarii au dispus să curățăm zonele unde sunt acum gunoaie aruncate la voia întâmplării. Nu o putem face decât cu firme specializate, iar asta însemană costuri din bugetul local, adică din banii noștri. Și nu vă ascund, că aceste costuri nu sunt unele mici!”, a scris primarul Daniel Nica, vineri, pe Facebook.

Agresorul a fost reținut de polițiști și este cercetat pentru ultraj, pentru că, din declarațiile primarului, bărbatul știa exact functia pe care o deține.

Bărbatul acuzat că i-a agresat pe cei doi a negat totul, potrivit Antena 3.

Foto: Captură Vocea Dâmboviței

