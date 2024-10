Florin lucrează în prezent la clubul de fotbal AEK Larnaca, echipă aflată pe locul 4 în primul eșalon al Ciprului.

„Am ajuns aici în iunie 2003 și am vrut să plec după câteva zile. Era prea cald pentru mine. Eu sunt din Alba Iulia, nu eram obișnuit cu asemenea temperaturi. Nu aveam nicio treabă cu fotbalul, nu știam nimic, dar mi-a zis o vecină de acest job și atât m-a bătut la cap că până la urmă am acceptat”, povestește Florin Jucan primul impact pe care l-a avut cu Cipru.

Românii din Cipru se plâng de viața grea de pe Insula Afroditei

Îi e dor de România și pare mai decis ca oricând să revină în țară, după 21 de ani de „hoinărit” pe Insula Afroditei. La decizia sa a contribuit și nivelul de trai. Trecutul pare apus, iar viitorul tot mai incert. Nu doar pentru români, ci și pentru ciprioți, susține Florin.

„Când am ajuns aici, era ca în paradis. Totul era ieftin, era o diferență mare față de România. Acum totul e scump, salariile sunt mici, abia se descurcă oamenii. Mai stau un an sau doi și mă întorc acasă”.

Angajat cu ștate vechi în clubul AEK Larnaca, Florin susține că primele pe care le primește de la formația cipriotă e singurul lucru care încă îl face să-și cântărească decizia. Susține că facturile, mai ales cea de curent, sunt foarte mari.

„Nu am un salariu mare, cam 1.200 de euro, dar am prime bune. Când ne-am calificat în Europa, am luat 12.000 de euro. În plus, clubul îmi plătește chiria, mașina și utilitățile. Dacă nu se întâmpla asta, nu mai rămâneam pentru că nu aveam cum să trăiesc.

Chiriile sunt foarte mari, pentru o garsonieră trebuie să plătești cel puțin 500 de euro. Mâncarea e scumpă, nu mai zic de utilități. Fiind foarte cald, nu poți sta fără aer condiționat, iar curentul e foarte scump. Am plătit acum 200 de euro pentru ultimele două luni”, a mai relatat el.

650 de euro pentru două luni, costul curentului electric la o mică tavernă din Cipru

Prețul energiei electrice revine în orice discuție avută cu românii de aici. Și patronul român al unei mici taverne unde vinde mici și ciorbă de burtă se plânge de acest lucru.

„Știți cât am plătit astă-vară? 650 de euro pentru două luni. Am două aparate de aer condiționat și m-a terminat căldura. Stau de 20 de ani în Cipru, dar niciodată nu a fost atât de cald”.

Iar românii de aici au toate motivele să se plângă. Cipru este țara din Europa unde prețul energiei electrice este printre cele mai ridicate. Conform Eurostat, în a doua parte a anului 2023, media în Cipru a fost de 0,36 euro per kWh, în timp ce în România a fost de 0,19 euro per kWh.

Din cauza prețurilor, foarte mulți români se întorc acasă. „În pandemie au plecat mulți. Nu se mai merită să stai aici, lucrurile merg mai bine în România acum, nu mai e o diferență așa mare la salarii, iar prețurile sunt mai mici. Nici nu știu de ce ar mai veni cineva să locuiască aici. Poate doar datorită peisajelor, să vii să stai la plajă până în octombrie”, subliniază Florin.

„Am un prieten care mâine se întoarce în România, nu mai are motiv să stea. Mai rămânem noi, cei care avem 20-25 de ani de când am ajuns în Cipru și ne-am făcut un rost aici. Dar nu prea mai auzim să vină românii acum în Cipru pentru a locui”, ne spune un alt român, întâlnit de reporterii GSP.RO la un magazin tradițional românesc.

În afara discuțiilor despre viața tot mai grea din Cipru, românii dezbat în ultimul timp și meciul de sâmbătă dintre Cipru și România.

„Vor fi mulți români în tribună. A fost bătaie pe bilete. Chiar dacă au fost doar 2.500 puse la vânzare pentru români, cred că vom fi peste 4.000. Românul e descurcăreț, am prieteni care și-au cumpărat în sectoarele ocupate de ciprioți”, povestesc între ei românii strânși la o masă de la taverna „Papa bun”, a mai relatat Florin Jucan.

