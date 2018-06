Gestul eroic al lui Ion Dinculeasa i-a impresionat pe italieni. Publicația Corriere della Serra a scris cum românul s-a aruncat joi în apele râului Tibru pentru a salva o femeie de 45 de ani din Florența, care venise să-și viziteze rudele din Roma.

„Stăteam cu un prieten la masă, lângă apă, când am auzit căzătura dar nu am prea băgat de seamă. Băiatul care era cu mine a zis că cineva a aruncat un sac cu gunoaie în apă dar când ne-am uitat mai bine am văzut capul femeii care se zbătea să iasă la suprafață și striga «Aiuto! Aiuto!». Atunci am lăsat cheile și i-am spus prietenului meu că mă duc după ea”, a declarat Ion Dinculeasa pentru Rotalianul.