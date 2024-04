Un băiat săritor care a umblat prin Europa pentru a găsi de lucru, ca să-i poată trimite niște bani mamei sale. Așa l-au descris cei doi frați, sora și mama lui pe Valentin-Vasile Popa, bărbatul care a murit pe 2 iunie 2021 la Opwijk, după ce a fost lovit intenționat de o mașină. S-a întâmplat în timpul unei lupte între mai multe persoane, după o ceartă cu privire la vânzarea unei mașini.

„Părinții noștri au divorțat când eram încă foarte mici”, a spus sora victimei, în fața judecătorilor. „Mama ne-a crescut singură. Dar ea a plecat în Italia pentru a mai câștiga niște bani acolo. Apoi ne-am dus să locuim la bunicii noștri”, a adăugat ea.

„Valentin a fost cel mai mic dintre copiii mei”, a continuat mama Angelica. „Am avut o legătură foarte strânsă. A abandonat școala la 16 ani pentru că își dorea să lucreze. Credea că atunci nu va mai fi nevoit să-mi ceară bani de buzunar. A început apoi în construcții și la 18 ani s-a mutat în străinătate. Mi-a trimis banii pe care i-a câștigat acolo”.

Copiii Angelicăi au părăsit cu toții România, dar în cele din urmă s-au reunit în Anglia. „Dar lui Valentin nu prea i-a plăcut acolo”, a spus sora Anca. „Vremea nu era bună și nu s-a simțit ca acasă. A plecat din nou în România, dar s-a întors în Belgia, pentru că avea de lucru aici”.

Valentin a început să lucreze în construcții și a locuit la ferma din Opwijk. „Devenise prieten cu o fată de aici, cu care se înțelegea bine”, a spus mama lui. „Dar încă nu înțelegem ce s-a întâmplat. Impactul pe care l-a avut asupra familiei noastre este de nedescris”.

Mama victimei, Angelica, a izbucnit în lacrimi după aceste cuvinte. A fost o mărturie care nu l-a lăsat rece pe unul dintre acuzați. Pavel R., care este judecat pentru constituirea unei bande, a început să plângă. Frații Puica s-au ridicat și și-au cerut scuze pentru prima dată. „Regret tot ce s-a întâmplat”, a spus Bujor. „Nu am vrut să omorâm pe nimeni. Îmi pare rău. Din păcate, nu pot da timpul înapoi”.

„Te rog să mă crezi pe cuvânt când spun că nu am vrut asta”, a adăugat Ștefan. „Știu că este foarte dureros pentru tine, dar nu am intenționat niciodată să-l omor. Am fost atacat și nu am știut cum să reacționez”, i-a spus tânărul român mamei victimei sale.

Fratele de 29 de ani al victimei, Benjamin, a depus și el mărturie, în vreme ce fratele cel mai mare, Iulian (35 de ani), nici măcar n-a putut să vorbească. „Poate este cel mai puternic, dar este și cel mai emoționat”, a spus sora lui, Anca. „Acum înțelegem că Valentin a fost lovit de trei ori, nu poate fi un accident. Prin urmare, sperăm că ucigașii vor fi pedepsiți”.

Procesul pentru crimă a început luni, 22 aprilie, la Curtea de Jurați din Leuven. Doi fii de fermieri români sunt judecați. Ar fi dat peste un conațional de trei ori cu o mașină, după o discuție care a scăpat de sub control.

Totul a început cu o mașină pe care Bujor Florentin Puica (29 de ani) a văzut-o pe Facebook Marketplace. A crezut că Audi Q7 era ideal pentru fratele său mai mic, Ștefan Irinel Puica (23 de ani), care căuta de ceva vreme o mașină nouă. Câștigase niște bani după ce muncise la cules de roșii și dorea să-și cumpere mașina de vis.

„Am găsit un Audi Q7 la 8.000 de euro. După câteva negocieri, am reușit chiar să scădem prețul la 7.500 de euro. Dar atunci, proprietarul ne-a spus că mașina a pierdut puțin ulei, așa că am ajuns să plătim 7.100 de euro cash. Diferența de 400 de euro a fost folosită pentru reparație”, a declarat la proces Bujor.

O zi mai târziu, Bujor a dus mașina la un garaj din Sint-Pieters-Leeuw pentru reparații. „A spus că va costa 3.000 de euro”, și-a amintit el. „La cinci zile de la cumpărare (pe 2 iunie 2021, n.red.) ne-am întors în garajul din Opwijk. Ne-am vrut banii înapoi, dar el nu-i mai avea. Dintr-odată, mulți oameni au ieșit din casă și au început să se certe cu noi”.

Cearta a escaladat și frații Puica au fugit fără mașina lor. Ștefan s-a întors la apartamentul fratelui mai mare, Bujor. Acolo au sunat șase prieteni și apoi s-au întors la ferma din Opwijk, unde discuția a escaladat și mai mult. Aproximativ douăzeci de bărbați au venit de la fermă și s-a iscat o ceartă masivă. Bujor s-a urcat apoi în Q7 și a plecat spre Notelaarshof, cu fratele său ca pasager.

Câteva case mai încolo, Bujor s-a oprit. El a condus brusc cu spatele și l-a lovit pe unul dintre bărbații de la fermă. „Dar nu am simțit nimic”, a spus Bujor în timpul procesului. „Nu am văzut pe nimeni în oglinda mea. Poliția spune că am lovit pe cineva, dar nu am observat”.

Apoi, la volan s-a urcat Ștefan, care s-a întors spre grupul de bărbați care-i atacaseră și a mai lovit victima de două ori cu mașina. În acea noapte, frații au reușit să scape de poliție. Bujor a fost arestat la Ciney, pe 18 iunie, la o zi după ce victima a murit din cauza rănilor. Fratele său Ștefan a fost arestat un an mai târziu în Germania, când a fost prins cu un permis de conducere croat fals, în timpul unui control al poliției.

