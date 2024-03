Putin a susținut că Belgia „a apărut pentru prima dată pe harta lumii ca stat independent, în mare parte datorită Rusiei și poziției Rusiei”, deși nu a precizat cum. Președintele rus a făcut afirmația sa falsă ca răspuns la o întrebare adresată de un belgian la Festivalul Mondial al Tineretului, o reuniune a tinerilor din Rusia și din întreaga lume, desfășurată în apropiere de Soci.

Declarația lui Putin a fost postată de fostul oficial ucrainean Anton Gherașcenko. „Apropo, Belgia – probabil că ați auzit de ea – e un stat independent care a apărut pe harta lumii în mare parte datorită Rusiei și poziției Rusiei”, a spus Vladimir Putin.

‼️ Attention, Belgium!



Putin's new geopolitical discovery – he said that Belgium „to a large extent” appeared on the world map as an independent state thanks to Russia. pic.twitter.com/1BUz580jUK