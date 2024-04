Faptele au avut loc sâmbătă seară, pe o stradă din Ganshoren, localitate aflată la circa 20 de kilometri nord-vest de capitala Belgiei, Bruxelles. Potrivit unui martor, un bărbat, despre care presa locală spune că este de naționalitate română și ar avea circa 30 de ani, a încercat să ia bebelușul de 5 luni din cărucior, în timp ce mama lui punea lucruri în portbagajul mașinii.

Bărbatul, despre care se crede că era însoțit de un complice într-o dubă albă cu plăcuță de înmatriculare olandeze, a fost prins apoi de tatăl copilului și de mai mulți trecători chemați în ajutor și reținut până la sosirea poliției. Complicele lui a reușit să scape.

Parchetul din Bruxelles a confirmat că sâmbătă a fost depusă o plângere „pentru o tentativă de răpire a unui minor sub 12 ani în Ganshoren”. „Un bărbat, născut în 1994, a fost arestat de poliție. După interogatoriu, el a fost pus la dispoziția Parchetului din Bruxelles, care a numit un judecător de instrucție. Suspectul va fi audiat de judecătorul de instrucție. Ancheta este în curs de desfășurare, iar procuratura nu va oferi alte comentarii”, a transmis Parchetul belgian.

„S-a întâmplat în fața casei noastre, soția mea ne punea fetița în scaunul de mașină, cel al bebelușul de cinci luni era lângă ea, în cărucior, când tipul, care a ieșit de nicăieri, l-a luat în brațe. Din fericire, cumnata mea, care se urca în propria mașină, a văzut scena și a țipat! Soția mea s-a întors apoi și o dubă albă, care era alături de ea, cu alți doi băieți în ea. Șoferul dubei a claxonat pentru a-l anunța pe răpitor că a fost zărit. Tipul a spus că nu a făcut nimic și a plecat imediat pe jos, soția mea și sora ei după el, până s-a urcat în această dubă albă care ocolise casele, să vină să-l ia”, a povestit tatăl bebelușului întreaga scenă.

Bărbatul a plecat apoi în urmărirea răpitorului: „M-a sunat soția, m-am îmbrăcat repede, am ieșit, m-am urcat în mașină și am început să cercetez tot cartierul, apoi, după o jumătate de oră, i-am găsit, erau trei și de data asta toți pe jos. Pe baza unei fotografii, l-am recunoscut pe tipul care a vrut să-mi ia copilul și mi-am sunat soția pentru a mă asigura că este cu adevărat el, i-am împărtășit locația mea GPS, ea mi s-a alăturat, mi-a confirmat că este într-adevăr el”.

„L-am urmărit, mergea repede, am încercat să-l prind de umeri, și-a scos brațele din vestă pentru a se elibera de strânsoarea mea și a început să fugă. În cele din urmă, am cerut ajutor trecătorilor, am continuat să-l urmărim, a rămas fără suflare și l-am prins. A continuat să se comporte ca și cum era nevinovat, să spună că nu a făcut nimic, dar nu a mai încercat să fugă până când a sosit poliția locală, pentru că eram de fapt vreo cincisprezece în jurul lui, cu toți trecătorii care ne-au ajutat!”, a detaliat tatăl copilului.

Acesta a depus imediat plângere: „A fost clar o încercare de răpire! Se poate întâmpla oricui, oricând, oriunde, este nevoie doar de un moment de neatenție!”.

