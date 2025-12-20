Ce înseamnă împrumutul de 90 de miliarde de euro

Acordul, stabilit în cadrul summitului UE de la Bruxelles, prevede un împrumut fără dobândă de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, destinat acoperirii nevoilor financiare urgente în următorii doi ani. Fondurile urmează să fie obținute de pe piețele financiare, garantate de bugetul comun al UE.

Primul-ministru ungar Viktor Orbán a anunțat pe rețelele sociale: „Ungaria, Slovacia și Republica Cehă au decis să nu se urce în acest tren. Astfel, i-am scutit pe copiii și nepoții noștri de povara acestui împrumut masiv de 90 de miliarde de euro.”

Using frozen Russian assets? That idea is dead, done & dusted.

Joint borrowing for Ukraine? Grants disguised as loans fuelling conflict.

Hungary, the Czech Republic, and Slovakia have successfully stayed out of it.

Our children and grandchildren will not pay for a war that is… pic.twitter.com/tsIwfxAgaq — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 19, 2025

Conform Ukrinform, Budapesta consideră că participarea la acest mecanism ar crea o povară financiară semnificativă pentru Ungaria. Agenția APA notează că cele trei țări „au reușit să evite participarea la costuri”.

Viktor Orbán consideră că împrumutul prelungește războiul

Premierul maghiar și-a explicat refuzul și sâmbătă, pe X, spunând că, pentru prima dată în istoria Uniunii Europene, 24 de state membre au acordat împreună un împrumut de război unei țări din afara Uniunii. El a spus că acesta nu este un detaliu tehnic, ci o schimbare calitativă, deoarece logica unui împrumut este clară: oricine împrumută bani îi vrea înapoi. În acest caz, rambursarea nu este legată de creșterea economică sau de stabilizare, ci de victoria militară.

„Pentru ca acești bani să fie vreodată recuperați, Rusia ar trebui să fie învinsă. Aceasta nu este logica păcii, ci logica războiului. Un împrumut de război îi face inevitabil pe finanțatorii săi interesați de continuarea și escaladarea conflictului, deoarece înfrângerea ar însemna și o pierdere financiară. Din acest moment, nu mai vorbim doar despre decizii politice sau morale, ci despre constrângeri financiare dure care împing Europa într-o singură direcție: în război.

Prin urmare, logica războiului se intensifică. Nu încetinește, nu se atenuează, ci devine instituționalizată. Riscul de astăzi este mai mare ca niciodată, deoarece continuarea războiului este acum cuplată cu un interes financiar.

Ungaria nu pășește în mod deliberat pe această cale periculoasă. Nu participăm la inițiative care îi fac pe participanți interesați de prelungirea războiului. Nu căutăm o cale rapidă către război, ci o ieșire spre pace. Acesta nu este izolaționism, ci sobrietate strategică. Este în interesul Ungariei și, pe termen lung, și în interesul Europei.”

For the first time in the history of the European Union, 24 member states have jointly granted a war loan to a country outside the Union. This is not a technical detail but a qualitative shift. The logic of a loan is clear: whoever lends money wants it back. In this case,… pic.twitter.com/jeBi6A2e29 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 20, 2025

Ce vrea să facă Friedrich Merz

Cancelarul german Friedrich Merz a subliniat după summit că Uniunea Europeană își rezervă dreptul de a utiliza activele de stat rusești înghețate pentru rambursarea împrumutului în viitor, dacă Rusia nu va plăti compensații Ucrainei. Această abordare ar trebui să respecte dreptul internațional.

Anterior, UE a luat în considerare posibilitatea utilizării directe a activelor rusești înghețate sub forma unui așa-numit împrumut de reparații. Acest plan a fost însă contestat de mai multe țări, inclusiv de Belgia, care se temea de potențiale consecințe negative.

Președintele Consiliului European, António Costa, a declarat că liderii UE au convenit asupra unei decizii de a sprijini Ucraina cu 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026-2027.

