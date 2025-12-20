Incidentul a avut loc pe strada Decebal, în vecinătatea Colegiului Național „Mihai Eminescu”, o zonă intens circulată din oraș. Conform relatărilor martorilor, cele două tinere s-au încăierat chiar în stradă, potrivit publicației „Dincolo de sport”.

Momentul a fost surprins de un șofer care a oprit mașina în zonă și a filmat întreaga scenă cu telefonul mobil. Imaginile au fost publicate ulterior pe rețelele de socializare. În filmare se observă două fete, bine aranjate, care se bat și se trag de păr. Ele au fost despărțite, în cele din urmă, de o altă persoană.

Motivul conflictului nu este cunoscut, însă martorii susțin că ar fi legat de o relație sentimentală. Persoana care a publicat clipul în mediul online a însoțit imaginile cu un mesaj ironic: „Fetele au dat startul la machiajul de sărbători!”.

Incidentul a generat numeroase reacții în mediul online. Până în prezent, autoritățile nu au anunțat oficial dacă au fost luate măsuri ca urmare a altercației dintre cele două fete.

