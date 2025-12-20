Cu o voce puternică și o personalitate care a ajutat-o să se exprime liber pe scenă, Alessia Pop a reușit să-i surprindă pe antrenori încă de la primele acorduri cântate în acest sezon când a întors toate scaunele. Cei de acasă au vibrat la fiecare interpretare și i-au oferit votul. În marea finală, a reușit să impresioneze cu trei momente pe care le-a transformat într-un adevărat spectacol. Pe lângă trofeul Vocea României și premiul în valoare de 100.000 de euro, Alessia Pop va avea șansa să cânte în 2026 pe scena Electric Castle.

„Mă simt extraordinar, am avut foarte multe emoții și mă bucur enorm că am reușit să le gestionez în așa fel încât să pot transmite și la televizor. Am avut o onoare extraordinar de mare să mă aflu pe această scenă. Le mulțumesc tuturor celor de acasă care m-au votat și care au fost alături de mine, îmi doresc mult să fie alături de mine și în continuare, pentru că cel mai probabil o să am un proiect foarte frumos, pe care îmi doresc să-l împărtășesc cât de curând”, a spus Alessia imediat după câștigarea trofeului.

Antrenorul ei, Tudor Chirilă, este la al 8-lea trofeu câștigat cu echipa sa: „E foarte greu să nu te lupți pentru un concurent, să nu te bucuri, pentru că toți, în fiecare an, vin cu o speranță nouă, practic, e un joc pe care îl iei de la zero. Sunt bucuros pentru Alessia. Nu pentru orgoliul meu personal, ci pentru faptul că în momentul în care a venit în echipa mea și a început să muncească cot la cot cu ceilalți concurenți, și apoi ajungând în finală, probabil a vrut o confirmare și a așteptat ca implicarea mea să fie la nivelul unui antrenor care nu a luat niciun trofeu, nu la nivelul unui antrenor care luase 7 trofee. Cred că asta m-a mobilizat și mai mult și am încercat să mă concentrez să o cunosc într-un timp scurt și să-i aleg, până la urmă, cele mai bune piese. Am muncit extraordinar cu Bubu Cernea, am muncit cu toată gașca și cred că a fost un sezon în care chimia dintre noi, dintre antrenori, a fost foarte bună și asta e tot ce contează”, a spus Tudor.

Marea finală Vocea României a fost lider absolut de audiență

Finala Vocea României a fost lider absolut de audiență aseară, în intervalul 20:28 – 00:00, în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD. Emisiunea a înregistrat 7.1 puncte de rating și 26.2% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 3.4 puncte de rating și 12.5% share.

Peste 1,1 milioane de telespectatori din întreaga țară au urmărit emisiunea, iar în minutul de maximă audiență, de la 20:51, peste 1,4 milioane de români se uitau la Vocea României.

