Accidentul care a schimbat totul

În urmă cu patru ani, viața ei a luat o întorsătură neașteptată. Pentru o tânără obișnuită cu un ritm alert de viață, cu multe ore de muncă și o presiune constantă de a performa, accidentul a fost mai mult decât o traumă fizică.

A fost o confruntare emoțională dureroasă, cu limitele corpului și cu nevoia de a se pune, pentru prima dată, pe primul loc. „A fost cea mai urâtă experiență din viața mea”, spune Astrid.

Imobilizarea a venit la pachet cu o perioadă emoțională extrem de dificilă. Astrid spune că atunci a realizat cât de puțin își aprecia viața și cât de mult se neglijase pe sine.

Astrid Johanna Zwölfer

Momentul când a înțeles că ea este cea mai importantă

Totul s-a întâmplat acum 4 ani, pe 22 februarie. Astrid era la schi când a căzut. Deși căzătura a fost periculoasă, s-a putut ridica și a continuat să schieze. Din cauza adrenalinei, spune că nu a simțit durerea imediat. Dar când a urcat din nou să schieze, aceasta a simțit că nu își mai poate mișca gâtul.

La spital a aflat diagnosticul care avea să-i marcheze următoarele luni: fractură de cervicală C1, fără deplasare. A urmat o perioadă de trei luni de imobilizare completă la pat, într-un corset medical din metal, care spune că a făcut-o foarte tristă. „În perioada aceea trăiam destul de hard-core (intens, epuizant). Munceam foarte mult, aveam mult stres, îmi doream să fiu acolo pentru toată lumea. Aveam multe campanii, iar acela era jobul vieții mele. Dădeam mereu tot ce aveam”, povestește ea.

Accidentul a fost momentul în care tot acest ritm a fost pus pe pauză. Forțată să se oprească, Astrid a fost nevoită să se confrunte cu o stare profundă de neputință. „A fost un wake-up call (un semnal de alarmă). Accidentul a fost momentul în care am înțeles că eu sunt cea mai importantă, că trebuie să trăiesc în prezent și să mă bucur de fiecare clipă”, povestește aceasta.

Corsetul – de la obiect medical la sursă de inspirație

Deși dureroasă, experiența a deschis și un drum nou. Stând luni întregi într-un corset medical rigid, Astrid a început să privească altfel acest obiect vestimentar, perceput adesea ca incomod sau restrictiv.

După recuperare, Astrid și-a dat seama cât de importantă este postura pentru felul în care o femeie se simte și se raportează la sine. „O postură corectă îți dă mai multă încredere, te face să te simți mai feminină și mai sigură pe tine. Iar când intri într-o cameră, acest lucru se vede imediat”, spune ea.

Așa s-a născut dorința de a crea corsete care să nu fie doar frumoase, ci și funcționale. Piese care să îndrepte spatele, dar să ofere, în același timp, o stare de putere și feminitate.

Astrid spune că a ales corsetele tocmai pentru că, deși au fost sute de ani un obiect vestimentar controversat, ele rămân profund feminine. În opinia ei, în ultimii ani, feminitatea a fost pusă pe plan secund în modă. „Mi-am dorit să readuc feminitatea în viața femeilor”, spune ea.

Corsetele ei au sistemul de închidere cu șnur, care permite ajustarea corectă pe corp. Astrid explică faptul că multe corsete de pe piață folosesc fermoar la spate, ceea ce nu oferă aceeași susținere și adaptabilitate.

Deși începuturile unei afaceri pot fi dificile, în cazul ei, lucrurile au venit natural, spune creatoarea de modă. „Am avut noroc că produsul era extrem de căutat și, practic, femeile au venit către mine din prima. În plus, nu mai văzuseră astfel de corsete în România până atunci”, relatează Astrid.

Corsetele create de Astrid sunt nu doar frumoase, ci și funcționale

„Nu există bucurie fără durere”

Recuperarea nu a fost doar una fizică. Astrid vorbește despre importanța stării psihice și emoționale în procesul de vindecare. „Nu prea ai ce să faci în acele momente, decât să te rogi și să îți menții o stare psihică tot mai bună. Am meditat mult, m-am rugat, am încercat să rămân pozitivă”, spune ea.

Tânăra spune că făcea terapie și înainte de accident, dar că nu îi acorda atâta atenție cât a reușit să îi acorde după. Spune că acum trăiește în prezent și consideră că, în ceea ce privește munca, „the sky is the limit” (Cerul este limita).

Vipassana (tehnică de meditație foarte veche, al cărei nume înseamnă „a vedea lucrurile așa cum sunt”) a fost una dintre formele de meditație care spune că au ajutat-o să-și liniștească sistemul nervos. De asemenea, cărțile lui Joe Dispenza au avut un impact major asupra ei. „El s-a recuperat după un accident grav doar prin puterea minții, iar asta mi se pare cel mai mare atu al meu”, relatează tânăra.

Privind înapoi, Astrid este convinsă că durerea poate naște ceva frumos. „Nu există bucurie fără durere”, spune ea.

Astăzi, Astrid se împarte între Airi Corsets și agenția sa de social media marketing, afacere din care a reușit să strângă banii necesari pentru a investi în brandul de corsete. „Anul acesta m-am focusat mai mult pe agenție, dar anul următor voi reveni cu colecții noi la Airi”, susține aceasta.

Astrid strânge bani pentru a-i investi în brandul de corsete

În perioada de recuperare, Astrid spune că s-a întrebat zilnic „de ce mi se întâmplă mie asta?”. Astăzi, răspunsul pare să fi venit de la sine, și anume pentru a transforma o experiență dureroasă într-un proiect care le ajută pe alte femei să se simtă mai feminine, mai sigure și mai puternice.

