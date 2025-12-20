Președintele Nicușor Dan se va întâlni cu magistrații

Într-o postare pe Facebook, președintele a menționat: „Am primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiţie. Aşa cum am promis, le parcurg în acest weekend, iar la finalul zilei de luni voi reveni cu concluzii, după discuţiile cu cei care s-au înscris în audienţă.”

Consultările vor avea loc în mai multe etape, atât cu grupuri de magistrați, cât și individual, în funcție de solicitările primite. Pentru a asigura confidențialitatea, jurnaliștii nu vor avea acces în sala de discuții.

„Consultările de luni vor avea loc în mai multe runde de discuții: atât cu grupuri de magistrați care doresc să participe împreună, cât și individual, cu cei care au solicitat explicit acest lucru în e-mail. Pentru a asigura confidențialitatea participanților, accesul jurnaliștilor nu va fi permis în sala de discuții.”, a mai spus președintele Nicușor Dan.

Luni, 22 decembrie, vor fi prezentate concluziile, într-o conferință de presă.

Nicușor Dan a adăugat: „Concluziile le voi face publice la finalul zilei în cadrul unei conferinţe de presă. În paralel, colegii mei lucrează la o sinteză a documentelor primite, pe care o vom publica mâine, fără a dezvǎlui identitatea expeditorilor.”

Românii i-au cerut lui Nicușor Dan să reacționeze după documentarul Recorder „Justiție Capturată”

Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat, miercuri, 10 decembrie, după publicarea documentarului Recorder „Justiție capturată”.

Nicușor Dan a spus atunci că a văzut „cap-coadă” documentarul și i-a felicitat pe realizatori pentru că aduc în dezbaterea publică, într-un mod accesibil publicului, „probleme importante”.

Aceste consultări vin în urma apariției documentarului Recorder despre problemele din justiție și a reacțiilor generate de acesta. Un document semnat de sute de magistrați a semnalat nereguli în sistemul judiciar.

Președintele a invitat magistrații interesați la o discuție pe 22 decembrie 2025, solicitând și documente relevante, asumate sau neasumate.

De altfel, publicarea documentarului Recorder „Justiție capturată” a provocat o avalanșă de reacții pe rețelele sociale. Mii de români i-au cerut președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan să urmărească materialul și să ia măsuri urgente în privința crizei din justiție. Pe paginile oficiale ale celor doi lideri au apărut sute de mesaje în doar câteva ore.

Documentarul Recorder „Justiție capturată” zguduie sistemul

Materialul Recorder „ Justiție capturată” a fost vizionat de peste 4,8 milioane de oameni în 10 zile de la publicare.

Jurnaliștii dezvăluie, pe baza mărturiilor magistraților, cum:

dosare de corupție sunt blocate sau prescrise,

completul de judecată este schimbat în mod suspect, în mai multe rânduri,

magistrați incomozi sunt marginalizați,

un grup restrâns de persoane influente ar controla sistemul de justiție.

Cazuri precum cel al lui Marian Vanghelie, care a scăpat de condamnare după schimbarea completului de cinci ori, sunt expuse detaliat.

Recorder prezintă mărturii grave din interiorul Curții de Apel București, una dintre cele mai importante instanțe din țară.

Judecătorii intervievați dezvăluie cum conducerea instanței încurajează indulgența față de inculpați și încalcă principiul repartizării aleatorii a dosarelor.

Una dintre figurile centrale analizate de documentarul realizat de Recorder privind adevărata față a justiției din România este Lia Savonea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE