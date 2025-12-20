Vacanțe fără social media și presiunea perfecțiunii

Studiul anticipează schimbări majore în modul în care oamenii aleg destinațiile și tipurile de vacanțe, de la retreaturi de wellness și orașe vintage, până la parcuri tematice inspirate din jocuri video și streaming.

Una dintre cele mai puternice tendințe este renunțarea la rețelele sociale în vacanță.

Tot mai mulți călători aleg să se bucure de experiențe fără presiunea de a documenta fiecare masă sau apus de soare.

Această schimbare este alimentată și de dorința de autoacceptare, într-un context dominat de standarde de frumusețe generate de inteligența artificială.

Conform unui sondaj British Airways Holidays și YouGov, 31% dintre adulții din Marea Britanie spun că experiențele pozitive pentru corp sunt mai acceptabile social decât acum un deceniu, iar 27% dintre cei cu vârste între 25 și 34 de ani ar lua în calcul astfel de experiențe în următorul an.

Wellness, saune și spa

Creșterea interesului pentru spa-uri, saune și ritualuri de wellness este strâns legată de dorința de a „simți” experiențele, nu doar de a le privi pe ecran.

Emma OKelly, autoarea cărții „Sauna sălbatică”, explică fenomenul: „Chiar dacă putem vedea orice dorim printr-un ecran, nu putem simți cu adevărat acel lucru. Dar poți merge la saună și te poți simți întruchipat… ceea ce nu ai putea niciodată obține urmărind un videoclip despre saună pe TikTok.”

Destinații precum Japonia (onsen), Turcia (hammam) sau Norvegia (friluftsliv) sunt tot mai căutate pentru acest tip de experiențe.

Vacanțe în ritmul biologic propriu

O altă tendință majoră pentru 2026 este adaptarea vacanțelor la ritmul natural al fiecăruia, cunoscut sub numele de „chronocations”.

Ideea este de a renunța la programe rigide și de a călători în armonie cu propriul ceas biologic.

Profesorul Russell Foster, de la Departamentul de Neuroștiințe Clinice Nuffield, explică: „Vacanțele pot acționa ca o resetare, dar recalibrarea unui cronotip dezechilibrat necesită reducerea stresului și anxietății. Toate țesuturile și organele corpului au propriile ceasuri și, pentru a funcționa eficient, trebuie să fie perfect aliniate. Dacă nu există această aliniere, atunci, în loc de o simfonie, există o cacofonie.”

Vintage, retro și căutarea autenticului

Într-o lume dominată de conținut generat de algoritmi, călătorii caută experiențe retro și obiecte cu istorie. Vacanțele axate pe cumpărături vintage devin o formă de explorare culturală.

„Excursiile vintage fac parte dintr-o mișcare de respingere a modului în care călătoriile au devenit generice”, spune Zoey Goto, expertă în cultura americană.

Potrivit sondajelor, 43% dintre călătorii britanici spun că suvenirurile autentice sunt tot mai greu de găsit, iar 33% consideră autenticitatea esențială atunci când cumpără.

Parcuri tematice inspirate din jocuri și streaming

Parcurile de distracții vor cunoaște o transformare majoră în 2026, trecând de la simple atracții la experiențe imersive.

Orlando rămâne una dintre cele mai căutate destinații, iar noile „Stream Parks” aduc universurile digitale în viața reală.

Dan Richards, de la DigitalDan, explică: „Inovația în parcurile tematice se referea înainte la construirea celei mai înalte și mai lungi atracții. Acum, oamenii vor să facă parte din poveste – să interacționeze cu ea.”

Netflix House, Minecraft și platforme asiatice de streaming dezvoltă deja astfel de concepte în SUA, Europa și Asia.

Neurosurfing: vacanțe pentru sănătatea creierului

O tendință emergentă este „neurosurfingul”, vacanțe concepute pentru stimularea cognitivă prin activități precum yoga, meditație, respirație, muzică, drumeții și ateliere creative.

Hoteluri precum Palazzo Fiuggi din Italia sau stațiuni din Cipru și Elveția combină relaxarea cu activități menite să îmbunătățească sănătatea mentală, într-un context în care 26% dintre britanici spun că lipsa somnului le afectează mai mult echilibrul mental decât rețelele sociale sau stresul digital.

Călătoriile din 2026 se conturează astfel ca o evadare din presiunea cotidiană, o reîntoarcere la sine și la experiențe autentice, în care timpul, mintea și corpul devin adevăratele destinații.

Top 15 cele mai căutate destinații în 2025

Potrivit sondajului realizat de British Airways privind tendințele în călătoriile de vacanță , întocmit în colaborare cu Globetrender, cele mai căutate destinații în 2025 au fost:

New York Orlando Dubai Maldive Barbados Las Vegas Cancun Santa Lucia Republica Dominicană Antigua Mauritius Tenerife Tokyo Creta Corfu

