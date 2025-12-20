Care este originea termenului „efectul Mandela”

Efectul Mandela se referă la un fenomen în care un grup de oameni își amintesc greșit, în mod colectiv, fapte, evenimente sau alte detalii într-un mod consecvent. Cercetătoarea și autoarea Fiona Broome a conceptualizat efectul după ce a descoperit că ea și alții posedă amintiri puternice, dar false, despre moartea activistului sud-african, ajuns ulterior președinte, Nelson Mandela.

Fiona Broome, la fel ca mulți alți oameni, credea că Nelson Mandela murise în anii ’80, în închisoare.

În realitate, Nelson Mandela a fost eliberat din închisoare în 1990, a devenit președintele Africii de Sud în 1994 și a murit abia în 2013. Broome a constatat că aceste amintiri false erau adesea extrem de vii, unii oameni își aminteau știri televizate, funeralii sau discursuri comemorative care, de fapt, nu au existat.

Nelson Mandela
Nelson Mandela

De aici a apărut întrebarea cum este posibil ca atât de mulți oameni să-și amintească același lucru greșit. Pentru a descrie acest tip de discrepanță între amintirea colectivă și realitatea istorică, Broome a folosit expresia „Mandela Effect”.

Astăzi, termenul de efectul Mandela este utilizat pentru a desemna un fenomen psihologic și social care se referă la situațiile în care un număr mare de oameni împărtășesc aceeași amintire clară și detaliată despre un fapt, un eveniment sau un obiect cultural, deși acea amintire nu corespunde realității verificabile.

Alte exemple de amintiri false colective

Broome a fost șocată că o masă atât de mare de oameni își putea aminti același eveniment identic în detaliu, când acesta nu s-a întâmplat niciodată. Încurajată de editorul cărții sale, ea și-a creat un site web pentru a discuta despre ceea ce ea a numit efectul Mandela și alte incidente similare.

Povestea lui Nelson Mandela nu este singurul exemplu al acestui tip de memorie falsă de grup. Pe măsură ce conceptul efectului Mandela a crescut odată cu site-ul web al lui Broome, au început să apară și alte amintiri false de grup.

Star Wars: Episodul V – Imperiul contraatacă

Unul dintre cele mai cunoscute exemple este legat de filmul Star Wars: Episodul V – Imperiul contraatacă. Foarte mulți oameni sunt convinși că replica celebră a lui Darth Vader este „Luke, I am your father”. În realitate, replica exactă din film este „No, I am your father”.

Varianta greșită a devenit atât de răspândită deoarece este mai clară în afara contextului filmului și a fost repetată de-a lungul timpului în parodii, reclame și conversații, până când a fost internalizată ca fiind originală.

Jocul Monopoly

Un alt caz foarte popular este cel al personajului Monopoly. Mulți oameni își amintesc că mascota jocului purta un monoclu. De fapt, personajul nu a avut niciodată monoclu în versiunea oficială a jocului. Confuzia apare cel mai probabil din asocierea cu alte personaje bogate din cultura populară, precum Mr. Peanut, care chiar poartă monoclu, baston și pălărie.

Filmul „Albă ca Zăpada și cei șapte pitici”

Un alt exemplu des menționat este din filmul „Albă ca Zăpada și cei șapte pitici”, produs de Disney, în 1937. Foarte mulți oameni își amintesc replica rostită de Regina cea Rea în fața oglinzii ca fiind „Oglindă, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară?”. În realitate, în versiunea originală a filmului, replica este „Oglindă fermecată de pe perete, cine este cea mai frumoasă dintre toate?”. Diferența este subtilă, însă cuvintele „oglindă, oglinjoară” nu apar în filmul Disney, deși sunt extrem de bine fixate în memoria colectivă. Forma greșită a fost popularizată prin adaptări ulterioare, cărți, desene animate și cultura generală.

Tabloul cu Henric al VIII-lea mâncând o pulpă de curcan

Foarte mulți oameni își aminteau că un celebru portret al lui Henric al VIII-lea îl înfățișa mâncând sau ținând în mână o pulpă de curcan, deși o astfel de pictură nu a existat vreodată. Pictura celebră la care se face referire nu conține niciun fel de aliment. Cu toate acestea, au existat și caricaturi similare. Acest lucru ar putea fi legat de cunoașterea generală a faptului că Henric al VIII-lea era un bărbat masiv.

Care sunt explicațiile științifice pentru efectul Mandela și amintirile false colective

Din punct de vedere științific, efectul Mandela este explicat prin modul în care funcționează memoria umană. Contrar percepției comune, memoria nu este un mecanism pasiv care stochează informații exacte, asemenea unui hard-disk.

Memoria este un proces activ și reconstructiv. De fiecare dată când ne amintim ceva, creierul reconstruiește informația folosind fragmente de date, emoții, asocieri și influențe externe. În acest proces, pot apărea distorsiuni, completări sau simplificări care, în timp, ajung să fie percepute ca amintiri reale.

Influența socială

Un rol important îl joacă și influența socială. Atunci când o versiune greșită a unui fapt este repetată frecvent în conversații, mass-media sau pe internet, ea poate fi interiorizată de indivizi ca fiind adevărată.

Creierul tinde să acorde mai multă încredere informațiilor care sunt împărtășite de un grup larg, iar familiaritatea creează iluzia corectitudinii. De asemenea, oamenii pot confunda surse diferite de informație, amestecând evenimente similare, imagini sau formulări apropiate, ajungând astfel la o amintire eronată, dar coerentă.

Confabulația

Confabulația se referă la momentul când cineva inventează lucruri sau confundă lucruri pe care și le-a imaginat cu amintiri reale. Amintirile inventate pot fi uneori confundate cu minciuna intenționată sau cu simularea. Cu toate acestea, este important de reținut că o persoană care inventează în acest fel nu minte.

Confabulația implică completarea golurilor care lipsesc din amintiri pentru a le înțelege mai bine. Aceasta nu este o minciună, ci mai degrabă amintirea detaliilor care nu s-au întâmplat niciodată. Confabulația tinde să crească odată cu vârsta.

Persoanele care inventează astfel de lucruri nu o fac ca o încercare conștientă sau intenționată de a înșela. În schimb, ele cred că amintirile lor sunt 100% corecte. De asemenea, sunt încrezătoare în adevărul amintirilor lor, chiar și atunci când se confruntă cu dovezi contradictorii.

Confabulația este adesea asociată cu tulburări de memorie, leziuni sau boli cerebrale și afecțiuni psihiatrice. Cu toate acestea, a fost observată și la persoane sănătoase fără antecedente de tulburări neurologice, afecțiuni mintale sau leziuni cerebrale, arată verywellmind.com.

Informațiile înșelătoare posteveniment

Acestea se referă la faptul că amintirile noastre nu rămân fixe după ce un eveniment a avut loc, ci pot fi modificate de informațiile pe care le primim ulterior.

După ce trăim sau observăm un eveniment, discutăm adesea despre el cu alte persoane, citim articole, vedem știri sau ni se pun întrebări despre ceea ce s-a întâmplat.

Dacă aceste surse conțin informații eronate, incomplete sau formulate într-un anumit fel, ele pot fi integrate în amintirea noastră originală, chiar dacă nu corespund realității.

Creierul nu face întotdeauna o distincție clară între ceea ce am văzut efectiv și ceea ce am aflat ulterior, astfel încât noile informații pot ”rescrie” parțial amintirea inițială.

Acest fenomen explică de ce mărturiile martorilor oculari pot deveni nesigure în timp, nu pentru că martorii mint intenționat, ci pentru că memoria lor a fost influențată, fără ca ei să-și dea seama, de informații apărute după eveniment.

Amorsarea

Amorsarea descrie modul în care informațiile sau sugestiile existente înainte sau în timpul unui eveniment influențează felul în care acesta este perceput, interpretat și ulterior reținut în memorie.

Amorsarea funcționează prin activarea anumitor așteptări sau cadre mentale. De exemplu, există o diferență subtilă, dar importantă, între a întreba pe cineva ”Cât de scundă este persoana?” și ”Cât de înaltă este persoana?”. Deși întrebările se referă la aceeași caracteristică, ele orientează gândirea în direcții diferite și pot conduce la răspunsuri diferite.

În mod similar, formularea unei întrebări precum ”Ai văzut mașina neagră?”, în loc de ”Ai văzut vreo mașină neagră?” sugerează deja existența unei mașini negre, chiar dacă persoana nu este sigură că a văzut una. Această sugestie subtilă poate influența atât răspunsul, cât și memoria ulterioară, determinând persoana să ”își amintească” un detaliu care nu a fost observat inițial.

Descoperă și De ce visăm – curiozități despre vise

Impactul internetului

Rolul internetului în influențarea memoriei maselor nu trebuie nici el subestimat. Probabil nu este o coincidență faptul că atenția acordată efectului Mandela a crescut în această eră digitală.

Internetul este o modalitate puternică de a răspândi informații, iar odată cu această răspândire a informațiilor vine și potențialul ca unele concepții greșite și falsurile să câștige teren. Oamenii încep apoi să creeze comunități bazate pe aceste falsuri, iar ceea ce era odată în imaginație începe să pară factual.

De fapt, într-un studiu amplu care a cuprins peste 100.000 de știri discutate pe Twitter, realizat pe o perioadă de 10 ani, s-a arătat că farsele și zvonurile au învins adevărul de fiecare dată cu aproximativ 70%.

Acesta nu a fost nici rezultatul manipulării sau al roboților, relatările verificate ale unor oameni reali au fost responsabile pentru răspândirea informațiilor false într-o rată mult mai mare decât adevărul.

Această noțiune despre viteza cu care informațiile false se răspândesc pe internet ar putea ajuta la explicarea efectului Mandela.

Pe măsură ce fiecare persoană își aduce contribuția cu propria experiență sau amintire a unui eveniment, acele amintiri false ar putea afecta amintirile altor persoane.

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Superliga: FCSB-Rapid 2-1, după un derby superb și o fază controversată în final
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mihaela Rădulescu a făcu un gest enorm la înmormântarea mamei sale, iar apoi și-a anunțat și marea decizie, după atât de multă suferință. Absolut toți cei prezenți au rămas fără grai când au văzut ce face vedeta în asemenea momente
Viva.ro
Mihaela Rădulescu a făcu un gest enorm la înmormântarea mamei sale, iar apoi și-a anunțat și marea decizie, după atât de multă suferință. Absolut toți cei prezenți au rămas fără grai când au văzut ce face vedeta în asemenea momente
Ieri, imediat după ce s-a terminat slujba de înmormântare a mamei ei, Mihaela Rădulescu s-a dus către ziariștii prezenți la cimitirul din Snagov și le-a transmis un mesaj neașteptat. Vizibil îndurerată, după ce și-a pierdut și mama, și iubitul, în ultimele 6 luni, cuvintele ei i-au emoționat până la lacrimi pe jurnaliști
Unica.ro
Ieri, imediat după ce s-a terminat slujba de înmormântare a mamei ei, Mihaela Rădulescu s-a dus către ziariștii prezenți la cimitirul din Snagov și le-a transmis un mesaj neașteptat. Vizibil îndurerată, după ce și-a pierdut și mama, și iubitul, în ultimele 6 luni, cuvintele ei i-au emoționat până la lacrimi pe jurnaliști
Imagini rare cu cei doi băieți pe care Ileana Lazariuc îi are cu Alexandru Ion Țiriac. Cum arată acum Alexandru și Noah. Foto
Elle.ro
Imagini rare cu cei doi băieți pe care Ileana Lazariuc îi are cu Alexandru Ion Țiriac. Cum arată acum Alexandru și Noah. Foto
gsp
Gigi Becali a intrat nervos în direct, după FCSB - Rapid: „Cum să faci așa ceva? Dacă dădeau gol și mă nenoroceau?”
GSP.RO
Gigi Becali a intrat nervos în direct, după FCSB - Rapid: „Cum să faci așa ceva? Dacă dădeau gol și mă nenoroceau?”
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
GSP.RO
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
Parteneri
“Bărbatul meu și mama mea, amândoi plecați”. Mihaela Răsulescu a rupt tăcerea la câteva ore de la moartea mamei și ne-a rupt inimile. Finalul mesajului e greu de citit
Libertateapentrufemei.ro
“Bărbatul meu și mama mea, amândoi plecați”. Mihaela Răsulescu a rupt tăcerea la câteva ore de la moartea mamei și ne-a rupt inimile. Finalul mesajului e greu de citit
Mihaela Rădulescu, devastată la înmormântarea mamei. Cum a apărut vedeta și cine e bărbatul care i-a fost alături. Elegantă, demnă, cu ochii roșii de plâns, Mihaela și-a condus mama pe ultimul drum
Avantaje.ro
Mihaela Rădulescu, devastată la înmormântarea mamei. Cum a apărut vedeta și cine e bărbatul care i-a fost alături. Elegantă, demnă, cu ochii roșii de plâns, Mihaela și-a condus mama pe ultimul drum
Gina Pistol a dat jos 8 kilograme înainte de MasterChef, iar metoda ei a stârnit multe discuții: o cură de două săptămâni bazată pe „laptele minune”, combinată cu sport. „Mi s-a schimbat metabolismul”
Tvmania.ro
Gina Pistol a dat jos 8 kilograme înainte de MasterChef, iar metoda ei a stârnit multe discuții: o cură de două săptămâni bazată pe „laptele minune”, combinată cu sport. „Mi s-a schimbat metabolismul”

Alte știri

Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori de Crăciun în mai multe zone, inclusiv în București: „Începând din seara de Ajun”
Știri România 12:30
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori de Crăciun în mai multe zone, inclusiv în București: „Începând din seara de Ajun”
Istoricul Thierry Wolton îl leagă pe Ceaușescu de criza identitară a românilor: „Naționalismul este otrava absolută. Cei care au trăit sub comunism au fost modelați”
Exclusiv Interviu
Știri România 10:00
Istoricul Thierry Wolton îl leagă pe Ceaușescu de criza identitară a românilor: „Naționalismul este otrava absolută. Cei care au trăit sub comunism au fost modelați”
Parteneri
De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu
Adevarul.ro
De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu
Jucătorul pe care Meme Stoica i l-a propus lui Gigi Becali: „A fost de acord!”. Ultimele detalii despre transferurile FCSB. Exclusiv
Fanatik.ro
Jucătorul pe care Meme Stoica i l-a propus lui Gigi Becali: „A fost de acord!”. Ultimele detalii despre transferurile FCSB. Exclusiv
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
După ce a dus-o pe Dinamo la un pas de primul loc, Epassy merge să apere poarta Camerunului la Cupa Africii
După ce a dus-o pe Dinamo la un pas de primul loc, Epassy merge să apere poarta Camerunului la Cupa Africii
Un portar pe nume Otto
Un portar pe nume Otto
Parteneri
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Elle.ro
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Un nou caz de lepră în Europa. Specialiștii în sănătate transmit un mesaj important. Toată lumea trebuie să știe asta!
Unica.ro
Un nou caz de lepră în Europa. Specialiștii în sănătate transmit un mesaj important. Toată lumea trebuie să știe asta!
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții
Viva.ro
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții

Monden

Imagini cu vila în care Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu sunt cazate în Republica Dominicană. Vor prezenta „Survivor – Povești din junglă”
Stiri Mondene 12:36
Imagini cu vila în care Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu sunt cazate în Republica Dominicană. Vor prezenta „Survivor – Povești din junglă”
Ce a făcut Andra în avion la 10.000 de metri înălțime: „Gălăgie”! Reacțiile fanilor: „Plângere la compania aeriană”
Stiri Mondene 12:26
Ce a făcut Andra în avion la 10.000 de metri înălțime: „Gălăgie”! Reacțiile fanilor: „Plângere la compania aeriană”
Parteneri
„Fata mea pe bune” – Actrița noastră a publicat prima imagine cu bebelușul. Mesajul care a topit internetul și detaliul observat imediat de fani
TVMania.ro
„Fata mea pe bune” – Actrița noastră a publicat prima imagine cu bebelușul. Mesajul care a topit internetul și detaliul observat imediat de fani
Bianca a transformat tradiţia în afacere. Produsele sale sunt căutate în toată ţara, de Crăciun
ObservatorNews.ro
Bianca a transformat tradiţia în afacere. Produsele sale sunt căutate în toată ţara, de Crăciun
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Libertateapentrufemei.ro
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Parteneri
Georgina Rodriguez nu s-a putut abține în momentul în care Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie: „După 10 ani de așteptare...”
GSP.ro
Georgina Rodriguez nu s-a putut abține în momentul în care Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie: „După 10 ani de așteptare...”
Fostul fotbalist de la FCSB a povestit cum a încasat peste 40.000 de euro din TikTok: „După divorț”
GSP.ro
Fostul fotbalist de la FCSB a povestit cum a încasat peste 40.000 de euro din TikTok: „După divorț”
Parteneri
Cozonac tradițional românesc. Rețeta perfectă pentru sărbătorile de iarnă
Mediafax.ro
Cozonac tradițional românesc. Rețeta perfectă pentru sărbătorile de iarnă
Putin, decizie halucinantă în privința României! S-a declanșat ALERTA NATO
StirileKanalD.ro
Putin, decizie halucinantă în privința României! S-a declanșat ALERTA NATO
Mihaela Rădulescu, primele declarații exclusive, în ziua în care și-a înmormântat mama! Copleșită de durere, și-a găsit puterea să vorbească: „Din suflet…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Mihaela Rădulescu, primele declarații exclusive, în ziua în care și-a înmormântat mama! Copleșită de durere, și-a găsit puterea să vorbească: „Din suflet…” | EXCLUSIV
Promo
Pârtii de schi de vis
Advertorial
Pârtii de schi de vis
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Mihaela Rădulescu, lecție de putere și eleganță în ziua în care își înmormântează mama. Gestul făcut la capelă a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Mihaela Rădulescu, lecție de putere și eleganță în ziua în care își înmormântează mama. Gestul făcut la capelă a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
Redactia.ro
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
Un român și-a pierdut viața chiar în prag de sărbători, în Franța! Bărbatul și-a găsit sfârșitul în timp ce era la muncă
KanalD.ro
Un român și-a pierdut viața chiar în prag de sărbători, în Franța! Bărbatul și-a găsit sfârșitul în timp ce era la muncă

Politic

Cu cine ar vota acum românii la parlamentare - sondaj CURS. PSD e pe locul doi, la diferență de 10% de partidul de pe primul loc
Politică 11:28
Cu cine ar vota acum românii la parlamentare – sondaj CURS. PSD e pe locul doi, la diferență de 10% de partidul de pe primul loc
AUR atacă doi miniștri într-o zi: moțiunea simplă împotriva lui Radu Marinescu, dezbătută azi în plenul Camerei Deputaţilor, iar cea împotriva lui Cătălin Predoiu, în Senat
Politică 11:16
AUR atacă doi miniștri într-o zi: moțiunea simplă împotriva lui Radu Marinescu, dezbătută azi în plenul Camerei Deputaţilor, iar cea împotriva lui Cătălin Predoiu, în Senat
Parteneri
EXCLUSIV | Un complet de la Înalta Curte a deschis calea spre rejudecarea sentinței de 5 ani de pușcărie pentru Rareș Berihoi, șoferul care a rupt în două un pieton pe zebră cu aproape 150 km/h
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | Un complet de la Înalta Curte a deschis calea spre rejudecarea sentinței de 5 ani de pușcărie pentru Rareș Berihoi, șoferul care a rupt în două un pieton pe zebră cu aproape 150 km/h
Va fi amendat Daniel Bîrligea după gesturile de la FCSB – Rapid? Anunțul oficial al lui Mihai Stoica. Exclusiv
Fanatik.ro
Va fi amendat Daniel Bîrligea după gesturile de la FCSB – Rapid? Anunțul oficial al lui Mihai Stoica. Exclusiv
Scandal la Élysée. Un angajat al palatului a furat furculițe din argint și pahare de lux și le-a vândut online
Spotmedia.ro
Scandal la Élysée. Un angajat al palatului a furat furculițe din argint și pahare de lux și le-a vândut online