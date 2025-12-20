Ce este efectul Gloria

Meteorologul Radu Manta a surprins acest fenomen și a împărtășit fotografiile pe pagina sa de Facebook în data de 20 decembrie 2025. Efectul Gloria, cunoscut și sub denumirea de „Spectru montan” sau „Spectru Brocken”, este un fenomen optic rar și spectaculos.

Romsilva oferă o explicație clară a acestui fenomen: „Efectul apare când, în condiții propice, umbra observatorului este proiectată pe ceață. Picăturile minuscule de apă reflectă lumina soarelui înapoi către acesta, formând un nimb colorat în jurul umbrei”.

Condiții necesare pentru apariția fenomenului Gloria

Pentru ca efectul Gloria să se producă, sunt necesare condiții specifice. Sursa citată menționează că fenomenul apare „atunci când soarele, situat în spatele celui care observă, îi proiectează umbra pe un nor sau pe ceața situată mai jos decât poziția acestuia”.

În plus, norul trebuie să fie format din picături de apă cu un diametru specific.

Efectul Gloria se manifestă ca un halo colorat în jurul umbrei observatorului. Acesta este rezultatul interacțiunii complexe între lumina solară și picăturile de apă din atmosferă. Fenomenul implică procese de reflexie și difracție a luminii.

Unde poate fi observat efectul Gloria

În România, efectul Gloria poate fi observat în special în zonele montane înalte. Munții Bucegi, Ceahlău și Făgăraș sunt locații frecvente unde acest fenomen a fost documentat. De asemenea, pasagerii avioanelor pot avea șansa de a observa acest efect atunci când zboară deasupra norilor.

În trecut, efectul Gloria a fost asociat cu experiențe mistice sau divine, datorită asemănării cu nimburile reprezentate în arta religioasă. În prezent, fenomenul este căutat în special de fotografi și iubitori ai naturii, fiind considerat un subiect rar și valoros pentru captură.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE