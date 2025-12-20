Este vorba de orașul Split, din Croația.

Clasamentul a identificat primele 20 de „destinații cu dopamină”, orașe care, pe baze științifice, contribuie la îmbunătățirea stării de spirit și a bunăstării generale.

Pe fondul iernii, al zilelor scurte și al riscului crescut de tulburare afectivă sezonieră, studiul vine ca un ghid pentru cei care caută o evadare benefică pentru minte și corp.

În fruntea listei s-a aflat Split, oraș emblematic de pe Coasta Dalmată, apreciat pentru combinația dintre climă, natură și stil de viață.

„Destinația cea mai puternică din clasamentul nostru este Split, în Croația. Cu 2.631 de ore de lumină naturală pe an, veți primi o doză atât de necesară de vitamina D pentru a ajuta la producerea acestei substanțe chimice care ne face să ne simțim bine.”, se precizează în studiul realizat de Scenic Cruises.

Cu peste 2.600 de ore de lumină naturală pe an și acces rapid la patru dintre cele opt parcuri naționale ale Croației, Split oferă un cadru ideal pentru relaxare.

Orașul vechi, lipsit de trafic auto, este perfect pentru plimbări, având străzi pietruite, cafenele cochete și obiective istorice precum Palatul lui Dioclețian.

Promenada de pe malul mării, plajele precum Kasuni și zonele verzi, inclusiv Parcul Forestier Marjan, completează experiența.

Split este și un punct de plecare către insulele Hvar și Brač, iar gastronomia mediteraneană autentică adaugă un plus de atractivitate pentru turiști.

Pe locurile următoare în clasament s-au situat Amsterdam, apreciat pentru canalele sale și spațiile verzi precum Vondelpark, Tallinn, Estonia, cunoscut pentru cultura saunei, urmat de New Orleans și Lisabona, orașe recunoscute pentru bucătăriile lor vibrante.

Studiul a analizat cinci indicatori-cheie: orele de soare, calitatea aerului, spațiile verzi, accesibilitatea pietonală și bucătăria.

Fiecare factor a fost ales pentru capacitatea sa de a stimula dopamina, cunoscută drept hormonul „binelui” sau al „fericirii”.

Split ocupă primul loc în topul „destinațiilor cu dopamină”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE