Plasată la 23 de metri adâncime

Sfera a fost găsită la 70 de metri distanță de locul unde a fost scufundată în Lacul Constanța, în 2022, potrivit poliției cantonale Thurgau, ca răspuns la o anchetă din partea SWR.

Aceasta aparține unei companii elvețiene de catering și organizare de evenimente. Proprietarii au declarat că nu se așteptau să mai găsească vreodată sfera conținând aproximativ 230 de litri de gin.

La începutul lunii august 2022, sfera a fost scufundată în lac, lângă Romanshorn, și inițial se afla la o adâncime de 23 de metri. Când scafandrii au încercat să o recupereze după 100 de zile, dispăruse.

Asociația de salvare a navelor a plecat joi cu un scaner sonar și un vehicul subacvatic acționat de la distanță și a găsit sfera de gin în aceeași zi. Rămâne neclar dacă a fost furată sau a fost purtată de curenți.

Proprietarii nu știu încă ce vor face cu ginul

Proprietarii susțin că depozitarea ginului în lac creează o aromă specială băuturii, parțial datorită temperaturii și presiunii constante a apei. Deși recunosc că acest efect este dificil de dovedit, ei se bazează pe atmosfera unică a Lacului Constanța.

Ediția specială de gin de la Lacul Constanța ar fi avut o valoare de vânzare cu amănuntul de 40.000 de franci elvețieni. Proprietarii nu știu încă ce vor face cu ginul.

Constanța, cel mai mare lac al Alpilor

În Europa există un lac care desparte trei ţări: Elveţia, Austria şi Germania, potrivit Adevărul.

Nemţii au şi un nume propriu pentru lac: Bodensee. Pe malul său a fost întemeiată o aşezare în Evul Mediu, ambele purtând numele celui mai mare oraş-port de la Marea Neagră: Constanţa.

Constanţa este cel mai mare lac al Alpilor şi cel mai mare lac al Germaniei. Numele său vine din antichitate, de la unul dintre împăraţii romani Constantius, I sau II, care au trăit în anii 300. Are o întindere de 536 kilometri pătraţi şi atinge o adâncime maximă de 254 metri între localităţile Friedrichshafen (Germania) şi Uttwil (Elveţia).

Lacul Constanţa are ţărm german de 173 kilometri, ţărm elveţian de 72 kilometri şi ţărm austriac de 28 kilometri.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE