Sectorul HoReCa scapă de majorarea TVA la 21%

TVA-ul pentru sectorul HoReCa (hoteluri, restaurante, catering n.r.) va rămâne la 11%, conform informațiilor furnizate de surse guvernamentale pentru Profit.ro. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat în luna noiembrie că este în favoarea menținerii cotei de 11%, deși a subliniat că decizia finală urma să fie luată în contextul pregătirii bugetului.

„Este o discuție legată de HoReCa. Este o decizie pe care va trebui să o luăm în perioada imediat următoare în discuțiile pe care le vom avea de elaborare a bugetului. ANAF are date în privința încasărilor din HoReCa în ultimele luni, în trimestrul al treilea. Vom discuta aceste date cu premierul și vom lua o decizie. Eu înclin să rămânem cu cota de 11% pentru 2026”, a declarat, în noiembrie, Nazare.

Impactul economic și analiza autorităților

Decizia de a menține TVA-ul redus pentru HoReCa a fost luată în contextul consultărilor cu Comisia Europeană, având în vedere că România se află sub procedura de deficit excesiv. În 2024, deficitul bugetar pe standard ESA a fost de 9,3% din PIB, cel mai mare din Uniunea Europeană. Pentru anul 2025, deficitul cash și cel ESA sunt planificate la 8,4%.

Guvernul actual, care a preluat conducerea la sfârșitul lunii iunie, a implementat rapid măsuri pentru a consolida finanțele publice. Sub presiunea piețelor financiare, cota generală de TVA a fost majorată de la 19% la 21%, iar cotele reduse de 5% și 9% au fost înlocuite cu o cotă unică de 11%. Cu toate acestea, sectorul HoReCa a fost exceptat de la creșterea la cota generală, rămânând la 11%.

Deși datele privind încasările din HoReCa nu au fost încă făcute publice, autoritățile consideră că rezultatele sunt satisfăcătoare. De asemenea, s-a luat în calcul impactul negativ pe care o eventuală majorare a TVA-ului la 21% l-ar fi avut asupra industriei, precum și asupra competitivității față de alte state din regiune. Aceste aspecte au influențat decizia de a păstra cota redusă de TVA pentru HoReCa.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE