Octavia Geamănu, fosta prezentatoare de la Antena 1, a făcut senzație în cadrul emisiunii „La Măruță” de la PRO TV, participând la rubrica „sosurile iuți”, unde a avut parte de întrebări neașteptate și momente amuzante. Invitata a fost pusă în dificultate atunci când a fost menționat numele Geaninei Ilieș și al Iulianei Pepene, dar a ales să mănânce iute în loc să citească întrebarea.

Vedeta a vorbit despre relația cu soțul său, Marian Ionescu, subliniind că acesta nu i-a povestit niciodată despre fostele relații și nici ea nu a avut curiozitatea să afle. „Soțul meu e un gentleman și nu mi-a vorbit niciodată despre relațiile lui trecute. Niciodată în viața asta să nu aveți încredere într-un bărbat care vă spune cu cine s-a întâlnit sau pe cine a visat, pentru că așa spune și la restul”, a explicat Octavia. Ea a adăugat că este încântată de atenția primită de Marian din partea altor femei, considerând gesturile de admirație un lucru natural.

Octavia Geamănu a spus ce calități are soțul ei

Despre soțul ei, Octavia Geamănu a făcut și o descriere sinceră a calităților și defectelor acestuia. „E prea darnic, ceea ce uneori poate fi un defect. Acceptă în jurul lui oameni care nu sunt întotdeauna sinceri și corecți cu el. Dar are și trei calități: este unul dintre cei mai buni oameni pe care i-am întâlnit, perfecționist și iubește toți oamenii din jurul lui, uneori chiar înaintea familiei. Atât de bun e”, a mărturisit vedeta.

Marian Ionescu nu știa data de naștere a soției sale

Octavia Geamănu a dezvăluit cu sinceritate un detaliu amuzant și totodată neașteptat din relația cu soțul ei, Marian Ionescu. Timp de 17 ani, acesta nu a știut exact când este ziua ei de naștere, lucru care a supărat-o de-a lungul anilor. „Până anul acesta am fost supărată că nu știa când e ziua mea. El nu a știut 17 ani când e ziua mea. Anul acesta i-am zis cu 3 zile înainte de ziua mea”, a spus Octavia Geamănu despre soțul ei.

