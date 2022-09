Ursula von der Leyen a precizat că Rusia manipulează pieța energetică și că ne confruntăm cu prețuri astronomice. Şefa Comisiei Europene a sintetizat pe Twitter cei cinci paşi.

1. Economii inteligente de energie electrică. „Avem nevoie de o strategie pentru a aplatiza vârfurile, care determină prețul energiei electrice. Vom propune un obiectiv obligatoriu de reducere a consumului de energie electrică la orele de vârf”.

2. Plafonarea veniturilor companiilor care produc electricitate cu costuri scăzute. „Sursele de energie cu emisii reduse de carbon realizează venituri neașteptate. Este timpul ca consumatorii să beneficieze de costurile lor scăzute. Vom propune să redirecționăm aceste profituri neașteptate pentru a sprijini persoanele și companiile vulnerabile”.

3. Contribuția de solidaritate pentru companiile producătoare de combustibili fosili. „Companiile de petrol și gaze au obținut, de asemenea, profituri masive. Prin urmare, vom propune o contribuție de solidaritate pentru companiile producătoare de combustibili fosili”.

4. Sprijin de lichidități pentru companiile de utilități energetice. „Acestea trebuie să fie sprijinite pentru a face față volatilității piețelor. Vom actualiza cadrul nostru temporar pentru a permite acordarea rapidă a garanțiilor de stat”.

5. Plafonarea prețului gazului rusesc. „Trebuie să reducem veniturile Rusiei, pe care Putin le folosește pentru a finanța acest război atroce împotriva Ucrainei. Suntem pregătiți pentru acest lucru. La începutul războiului, gazul rusesc prin conducte reprezenta 40% din tot gazul importat. În prezent, acesta reprezintă doar 9% din importurile noastre de gaz”.

Russia is manipulating our energy markets and we are confronted with astronomic prices.



So we will table measures to protect vulnerable consumers and businesses.



We have the economic strength, the political will and unity to keep the upper hand.

