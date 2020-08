USR PLUS penalizează un lider care a interogat un candidat: „Te-ai născut de etnie, cum? Ca să știm și noi! Eu te întreb că ești candidatul nostru”

Libertatea a intrat în posesia unor înregistrări audio în care fostul candidat al Alianței USR PLUS la Primăria Slatina, acum retras din cursă, Florin Duca, a fost supus într-o ședință de partid unui interogatoriu de către coordonatorul PLUS Olt, Daniel Militaru. Liderul PLUS din Slatina din urmă a vrut să afle dacă Duca s-a numit cumva în trecut Fieraru, ca un afacerist din Slatina arestat cu mai mulți ani în urmă, și a insinuat că numele de Fieraru arată că e țigan.

Din discuție rezultă că Militaru a presupus că etnia ar fi o dovadă în plus că Florin Duca ar fi fost arestat în trecut și pus la muncă în folosul societății, la spații verzi pentru că a devalizat firme. Duca s-a apărat spunând că este confundat cu un alt personaj. Ceilalți membri ai conducerii PLUS Olt au reacționat critic la adresa lui Militaru.

Acesta din urmă a fost suspendat din funcție, dar a fost salvat de demitere printr-un vot indecis al Organizației PLUS Olt – 22 la 22.

Liderii de la centru susțin că acest caz e încă în derulare și că vor declanșa toate mecanismele pentru a-l sanctiona pe Militaru.

Ziarul vă prezintă discuțiile din ședință, consecințele lor și reacțiile liderilor.

Înregistrarea ședinței online PLUS Olt, din data de 26 mai 2020, ora 20.00:

Personaje

Daniel Militaru – președinte Biroul Filialei Județene PLUS OLT, asistent universitar doctor – Finanțe, Bănci și Analiză Economică, Universitatea din Craiova,

Daniel Militaru

Florin Duca – fost candidat PLUS la Primăria Slatina, om de afaceri, membru PLUS Slatina



Florin Duca

”V-ați schimbat numele din Fieraru în Duca, da?”



– Daniel Militaru: În acest moment numele dumneavoastră este Duca Florin Liviu, da?

– Duca Florin: Da

– V-a chemat cumva altfel, până la Duca?

– Da, sigur

– Cum?

– Fieraru Florin, dar până în 1997.

– Fieraru Florin, da?

– Asta este o problemă, trebuia să vă spun?

– V-ați schimbat numele din Fieraru în Duca, da?

– Da, dacă asta este o întrebare pertinentă, da, conform legii în urma căsătoriei cu soția mea am luat acest nume.

– Da, mulțumim mult, voiam să știu doar dacă v-ați schimbat numele și ați avut alt nume înainte.

– Da, dar nu am avut nici măcar un conflict cu cineva pe această temă. E prima oară când mi se pune această întrebare.

”Îmi pare rău, nu sunt eu acel om”

– Perfect. Stați puțin așa, următoarea întrebare a colegilor noștri din USR este în felul următor: Când vă chema Fieraru Florin, dacă intrăm pe Google și dăm Fieraru Florin Slatina …

– Da?

– Apare faptul că, în 2014, Fieraru Florin a fost arestat și reținut 48 de ore pentru evaziune fiscală

– Îmi pare rău, nu sunt eu acel om. Eu sunt Duca Florin din 1997, vă rog să verificați.

– Hahahahaha!

– Cine râde?

– Domnule Duca, stați așa, stai numai puțin să trimit și colegilor mei articolul pe care mi l-au trimis colegii de la USR.

– Sunteți într-o gravă eroare, domnule Militaru, pentru asta s-ar putea sa plătiți.

– Dumneavoastră trebuie să răspundeți la întrebările astea, noi nu știam ca ați avut alt nume înainte.

– Și trebuia să vă spun? Da, la căsătorie poți să-ți alegi ce nume vrei, care este problema?

– Pai nu știm asta, domnule, stați așa.

– Și trebuia să vă spun dumneavoastră, domnule Militaru?

”Un afacerist din Craiova, Florin Fieraru, a fost arestat pentru evaziune fiscală”

– Ha, când te-am întrebat dacă avem probleme cu candidatura ta ai zis că nu avem nimic.

– Să înțeleg că aceasta era problema, când soția mea nu mai avea niciun frate și pe nimeni, trebuind să ducem numele mai departe, nu puteam sa schimbăm numele?

– Colegii noștri de la USR mi-au trimis următoarea chestie, am trimis-o și colegilor din Biroul Județean. În 2014, apare un articol în Gazeta Nouă, care spune că un afacerist din Craiova, Florin Fieraru, a fost arestat pentru evaziune fiscală.

– Și nu vreți să verificați lucrul ăsta?

– Acum, din alte surse, din primărie, oamenii spun că, în 2019, instanța v-a condamnat și la munca în folosul comunității, pentru Primăria Slatina. Și ați lucrat ca măturător la spații verzi și nu știu ce ați făcut.

– Domnule, dumneavoastră vă dați seama ce vorbiți? Vă dați seama ce vorbiți? Acuma, pe bune, daca m-ați chemat la o glumă de genul ăsta …

”Domnule, sunteți la o ședință la a spune adevărul despre dumneavoastră”



– Ne cerem scuze! Chiar ne dăm seama ce vorbim! Acum, următoarea întrebare, dacă nu vreți sa răspundeți.

– Eu răspund la orice întrebare. Domnule Militaru, sunteți într-o gravă eroare. Atenție! Atenție!

– Domnul Duca, în câte firme sunteți asociat și acționar în momentul ăsta?

DF: Poftim?

– În câte firme sunteți acționar sau asociat?

– Am înțeles că sunt la o ședință, sau sunt la un interogatoriu, să înțeleg?!

– Domnule, sunteți la o ședință la a spune adevărul despre dumneavoastră.

– Hai, lasă, sunt la un interogatoriu, ca să știu cum pun problema? Sau sunt la o ședință unde sunt candidat al alianței ?

”Etnia dumneavoastra care era?” ”N-am înțeles această întrebare!”

– Pune-o cum vrei tu. Următoarea întrebare pe care o au colegii de la USR și răspunzi cum vrei tu. Cand te-a chemat Fieraru, v-ați născut Fieraru, da? Etnia dumneavoastra care era?

– N-am înțeles această întrebare!

– V-ați născut Fieraru, da?

– Așa!

– De etnie???

– Nu am înțeles această întrebare. De ce vreți să-mi puneți această întrebare. Vreți să mă faceți rom? Vreți sa ma faceți tigan cumva? Domnule, vrei să mă faci cumva țigan? Spune ca să știu lucrul ăsta!

– Nu, nu te-am întrebat dacă ești țigan sau nu, te-am întrebat, te-ai născut de etnie, cum? Ca să știm și noi!!!

– Da, română.

– Păi, eu te întreb că ești candidatul nostru și trebuie să știm toate astea despre tine.

– Domnul Militaru, puteați cere un cazier.



”Ai interpuși în firmele alea! Țărane!”

– Bă, tu nu mai ești de mult candidat, bă!

– Nu mă gândeam că la vârsta de aproape 50 de ani, va veni cineva să-mi spună ca sunt țigan, că sunt infractor, măturător … Nu am făcut așa ceva. Vă rog să vă informați. Eu nu voi ezita să vă dau în judecată pentru că asemenea injurii și acuzații nu mi s-au întâmplat niciodată.

– Păi ziseși că nu te chema Duca până acum și te chema Fieraru!

– Așa și, e grav dacă te cheamă Fieraru?

– M-am făcut de c_c_t pentru tine (țipăt). Am spus ca ești antreprenor și ai 50 de salariați și tu nu ai nicio firma, bă! Ai interpuși în firmele alea! Țărane! Nu mă fac eu de c_c_t pentru tine! Ai facut pârnaie sau n-ai făcut?

– …

– Ne minți și conduci firmele prin interpuși. Interpusul dumneavoastră în firme mai are 11 firme, dintre care 2 le-a băgat în insolvență și în faliment și dumneavoastră nu apăreți în nicio firma!

– Sunteți într-o gravă eroare și pentru asta va trebui să răspundeți, domnule Militaru.

– Sunt în eroare, dar începurăm greșit când ne spuserăți că v-a chemat Fieraru.

– Asta vă măcina, că m-a chemat pe mine Fieraru. Aveți probleme foarte grave în ceea ce privește discriminarea și mult mai multe, dar și cu etnia.

– Bă, poți să iei tu înregistrarea și să te duci cu ea la CNCD. Hai, pa!

”Ăștia de la Primăria Slatina spun că tu în 2019, instanța te-a pus să faci muncă”

– Bă, să vezi când o să dea ăștia în presă aia cu anul 2014. Să vedem cum răspunzi tu.

– Este poza mea acolo?

– Știu că nu e poza ta.

– Puteați cere un cazier judiciar mai întâi.

– Fii atent, după ce ai dat în MOȚ (actualul primar) cu poza aia cu zambilele (postare pe facebook, în timp de pandemie puneau panseluțe), ăștia de la Primăria Slatina spun că tu în 2019, instanța te-a pus să faci muncă în folosul Primăriei Slatina. Da, și ai fost la spații verzi, așa mi-au zis ăștia.

– Pe bune?

– (țipăt) FIERARU FLORIN, mi-au trimis, Fieraru FLORIN.Te chema înainte Fieraru Florin?!

– Așa și, de ce spui asta de 10 ori? Crezi că mă sperii? Doar atâta poți?

– Eu speram că nu te-a chemat Fieraru niciodată. La revedere!

Ce s-a întâmplat după dialog

Florin Duca s-a retras din cursă, iar USR PLUS are acum un alt candidat la Primăria Slatina.

Nu înainte ca Alianța să încerce o colaborarea cu PNL pentru a susține candidatul liberal. USR și PLUS s-au retras din înțelegere, susținând că liberalul are probleme încă nesoluționate în instanță.

Daniel Militaru a fost suspendat imediat după incident și a început o analiză internă a situației. Pe 23 august, a primit o decizie oficială de la Comisia de Integritate de suspendare pentru 15 zile.

22-22 vot în filiala PLUS Olt

Conducerea centrală a partidului a depus o moțiune de neîncredere pe numele lui Militaru, dar filiala PLUS Olt a dat un vot egal – 22 de membri au fost pentru Militaru, 22 împotrivă.

Din acest motiv, conducerea partidului a prelungit suspendarea până la o decizie a Consiliului Național, forul cel mai înalt al PLUS.

Florin Duca a primit și el avertisment pentru că a făcut publică discuția din ședință pe un grup intern de Facebook al PLUS.

Comisia de Etică a PLUS: ”Insinuarea referitoare la Duca Florin-Liviu ca fiind „țigan” este discriminatorie”



Comisia de Etică din PLUS a decis că discuția a reflectat o atitudine de discriminare la adresa lui:

„Nicolae-Daniel Militaru a făcut remarci jignitoare şi a pus întrebări tendențioase cu privire la originea etnică a lui Duca Florin. Jignirile şi referirile la etnia „dubioasă” apar în înregistrarea audio integrală, la minutele 10.03, 10.48, 11.40, 15.35, 17, 18.40, 21.10, 21.35, şi se concretizează în intervalul min. 23-24, când Duca Florin-Liviu se scuză şi spune că nu este țigan, nu a făcut puşcărie şi că nimic nu este adevărat din afirmațiile făcute de Nicolae- Daniel Militaru. Nicolae-Daniel Militaru a folosit la adresa lui Duca Florin-Liviu un limbaj suburban şi licențios pe toată durata şedinței.

Sintagma „țigan” folosită de Nicolae-Daniel Militaru, împreună cu insinuările referitoare la etnia lui Duca Florin-Liviu datorită faptului că acesta a avut anterior numele de familie Fieraru, au creat o atmosferă ostilă, de intimidare, umilitoare şi ofensatoare pentru Duca Florin-Liviu.

Daniel Militaru a insinuat, prin limbajul avut şi prin întrebările puse, că Duca Florin-Liviu ar fi țigan, şi automat acesta ar fi evazionist şi puşcăriaş din cauza originii etnice presupuse, această abordare reprezentând o atitudine rasistă şi discriminatorie față de persoanele de etnie romă. Nicolae-Daniel Militaru a aplicat stereotipul că „toți țiganii sunt hoți şi mincinoşi”, a presupus că Duca Florin-Liviu este țigan datorită numelui de familie, concluzionând că acesta a mințit şi a comis infracțiuni.

În condițiile de față putem aprecia că insinuarea referitoare la Duca Florin-Liviu ca fiind „țigan” este discriminatorie chiar dacă acesta nu este de etnie romă”, sună rezoluția Comisiei de etică.

”Filiala județeană PLUS Olt trebuie să asigure egalitatea de şanse”

În continuare, aceeași comisie a PLUS arată că ”Filiala județeană PLUS Olt trebuie să asigure egalitatea de şanse, prin absența oricărei forme de violență morală, psihologică sau psihică şi a discriminării directe sau indirecte, legate de rasă sau apartenență etnică.

Nu intră în atribuțiile CES soluționarea reclamației privind eliminarea lui Duca Florin-Liviu din lista candidaților la alegerile locale pe criterii de integritate, acest aspect urmând a fi soluționat de CNIA. Dar trimiterea la presupusa origine etnică (romă) ca motiv de eliminare constituie discriminare.”

Florin Duca a prezentat situația firmelor sale

„Sanigrup SRL, asociat unic – nu funcționează momentan, e pe pauză. A funcționat ca service – spălătorie auto din 2003 până în 2013

Raw Materials Com SRL, în procedură de faliment – actionar 50%

Font Cast Kalor srl – Valea Mare Olt, produse din fonta – funcția de director și în curand voi prelua 50% din acțiuni”

A prezentat și cazierul.

În 2014, a existat o știre în presă locală despre un anume Florin Fieraru



„Florin Fieraru, în vârstă de 45 de ani, din Slatina, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, miercuri, fiind acuzat de evaziune fiscală.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor, din cadrul IPJ Olt, spun că Florin Fieraru, în calitatea de administrator al firmei Madcrin Design, ar fi înregistrat în evidenţa contabilă cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, prejudiciul cauzat statului fiind de aproximativ 9.000.000 lei.

„În fapt, acesta este suspectat că, în calitate de asociat şi administrator al unei societăţi comerciale, având ca obiect de activitate construcţiile şi intermedierea în comerţul cu diverse, din municipiul Slatina, în anul 2012, ar fi omis să evidenţieze în parte venituri de aproximativ 620.000 de lei şi ar fi înregistrat în documentele contabile cheltuieli de aproximativ 36.000.000 de lei, care nu au la bază operaţiuni reale”, se arată într-un comunicat al IPJ Olt.”



Reacția liderilor USR și PLUS



Dana Nicolescu, purtător de cuvânt PLUS Olt, participant la ședință:

-Ce s-a întâmplat după ședință, doamna Nicolescu?

-Nu am găsit nicio dovadă în sensul acuzațiilor. Persoana respectivă e altă persoană, nu e colegul nostru. Nu sunt de acord cu felul cum a fost pusă problema, pentru că nu are nicio importanță etnia persoanei, toți suntem egali, avem niște principii în PLUS care nu ne pun în inferioritate dacă suntem de altă etnie.



”Suntem egali. A fost o discuție deplasată. I-am transmis și domnului Militaru că în criza lui de nervi i-a spus niște lucrurii care nu au ce să caute în PLUS”



– Ați mai vrea să fiți condusă de domnul Militaru?

– Mă puneți într-o situație dificilă. Și că da, și că nu. Adică, vreau să pun în balanță și ce s-a făcut bine și ce s-a făcut rău. E adevărat că a făcut o greșeală și e o greșeală destul de condamnabilă, însă haideți să fim corecți. Lucrurile care s-au făcut în PLUS să știți că s-au făcut și cu ajutorul domnului Militaru.

Andrei Lupu, membru Biroul Național PLUS, coordonator privind Justiția:

„În momentul în care colegul Duca a trimis înregistrările, el a fost îndrumat către Comisia de Egalitate de Șanse și a dat un aviz în care a spus că e o problemă de discriminare. Biroul Național l-a suspendat pe Naniel Militaru și a pornit o procedură internă disciplinară. Comisia de Integritate a dat o sancțiune de doar 15 zile. Coordonatorul regional a contestat decizia de suspendare de doar 15 zile, în perioada următoare va fi analizată de Consiliul Național. Au cerut o sancțiune mai drastică.



”În ceea ce privește etnia, acolo a fost un abuz. Atât timp cât în cazier nu există nimic, noi nu putem afla mai multe. În ceea ce privește etnia, noi avem candidați de etnie romă în țară.”

Victor Giosan, membru al Biroului Național PLUS, coordonator regional

„Acuzațiile s-au dovedit neadevărate, a fost o confuzie. Nu s-a confirmat nimic. A fost o discuție absolut penibilă. Noi nu putem tolera astfel de chestiuni, principiile sunt în statut, tot ce înseamnă rasism sunt inacceptabile. Mai mult noi avem regulamente interne prin care discriminăm pozitiv atunci când e vorba de candidați minorități, femei și tinerii. Nu putem decât în condiții statutare să luăm o decizie în cazul domnului Militaru.



”Din păcate, votul la Olt a fost 22 cu 22. Moțiunea de neîncredere a picat. Biroul Național nu îl poate destitui pur și simplu pe domnul Militaru. Suntem în cursul procedurii de sancționare, nu s-a închis”



În discuțiile în posesia cărora a intrat Libertatea, Daniel Militaru a susținut că ar fi primit informațiile despre Florin Duca de la USR. El a adresat toate întrebările ca venind din partea colegilor de alianță.



Ștefan Bădici, președinte USR Olt

Ștefan Bădici și Daniel Militaru

Ștefan Bădici – USR



„Noi am auzit de treaba asta la un moment dat, nimeni din conducerea USR sau din filială nu a discutat în interiorul USR așa ceva. Noi suntem cel mai departe de a fi sau rasiști sau orice fel de acuzație de acest gen. Am auzit de ceva discuții pe tema aceasta. USR nu a fost absolut deloc implicat în treaba asta. Am auzit tangențial, am trimis cerere către PLUS să ne explice de ce apare USR în discuție”, a spus Ștefan Bădici.



”Pe mine m-a atins în special chestia cu discriminarea, pentru că USR este foarte împotriva discriminării, în USR avem oameni de toate felurile și noi suntem foarte deschiși la minte” Ștefan Bădici, președinte USR Olt



”Le-am cerut ca, dacă ei au informații că un membru USR a făcut treaba asta, să ni-l spună pentru că se vor lua măsuri statutare, este imposibil ca cineva din USR să emită astfel de acuzații și USR să treacă peste asta. Ei nu au mai răspuns la mail și eu am înțeles de aici că nu a fost vorba de un membru USR”, a conchis liderul USR Olt.



Daniel Militaru, președinte suspendat al PLUS Olt

„Nu doresc să comentez. Comisia de Integritate a partidului a fost sesizată pe această speță și a dat un răspuns. Este o problemă internă a partidului și trebuie rezolvată în interiorul partidului.”



