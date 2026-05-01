Cum va fi vremea în săptămâna 4-11 mai 2026

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar în cea mai mare parte a țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 11–18 mai 2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, sud-vestice și local în cele centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile nordvestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

Cum va fi vremea în săptămâna 18–25 mai 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil ușor mai ridicate în sud-vestul teritoriului.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 25–31 mai 2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, sud-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi local deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Frig și ploi în România, de 1 Mai

Până sâmbătă dimineață, la ora 10.00, în România este valabilă o informare meteorologică de vreme severă. Vineri, va fi deosebit de rece pentru această perioadă (abateri de 8…12 grade Celsius faţă de mediile multianuale). Vor fi perioade în care va ploua, mai ales în sudul şi estul ţării, şi prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 10…15 l/mp şi izolat de peste 20 l/mp.

La munte, dar trecător şi în dealurile subcarpatice ale Moldovei şi în estul şi sud-estul Transilvaniei, vor fi precipitaţii mixte (ploaie, lapoviţă, măzăriche şi ninsoare), iar la altitudini în general de peste 1.400 de metri, treptat vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă (5…8 centimetri). Temporar, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a ţării, cu viteze în general de 40-45 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de peste 60-70 km/h.

Vineri, în Capitală, vremea se va menţine deosebit de rece pentru această dată. Temperatura maximă va fi de 12… 14 grade Celsius, iar cea minimă, de 3… 4 grade Celsius, mai scăzută spre 1 grad Celsius în zona preorăşenească. Cerul va avea înnorări temporare şi va ploua, cu o probabilitate mai mare după-amiaza. Vântul va sufla în general moderat.

Specialiștii Severe Weather Europe au anunțat că un val neobișnuit de aer arctic va traversa Europa de Est și de Sud-Est la final de aprilie și început de mai 2026, aducând temperaturi cu până la 15 grade Celsius sub normal și risc major de îngheț pentru agricultură.

