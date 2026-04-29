Vreme deosebit de rece joi și vineri. Strat de zăpadă la munte

Informarea de vreme severă este valabilă din 29 aprilie, ora 9.00, până pe 2 mai, la ora 10.00.

Începând de miercuri, valorile termice vor fi în scădere în toată ţara, iar joi şi vineri vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă (abateri de 8…12 grade Celsius faţă de mediile multianuale). Pe parcursul nopţilor, local în jumătatea de nord a ţării şi izolat în rest se va produce brumă.

În intervalul menţionat, vor fi perioade în care va ploua, mai ales în sudul şi estul ţării, şi prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 10…15 l/mp şi izolat de peste 20 l/mp.

La munte, dar trecător şi în dealurile subcarpatice ale Moldovei şi în estul şi sud-estul Transilvaniei, vor fi precipitaţii mixte (ploaie, lapoviţă, măzăriche şi ninsoare), iar la altitudini în general de peste 1.400 de metri, treptat vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă (5…8 centimetri). Temporar, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a ţării, cu viteze în general de 40-45 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de peste 60-70 km/h.

Frig și în București în minivacanța de 1 Mai

În zona municipiului Bucureşti, miercuri vremea va deveni rece pentru această dată. Cerul va fi mai mult noros şi temporar va ploua. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă, în scădere faţă de ziua anterioară, va fi de 13… 14 grade Celsius, iar cea minimă, de 5… 7 grade Celsius.

Joi, vremea va continua să se răcească, astfel că va fi deosebit de rece pentru această dată. Cerul va avea înnorări şi temporar va ploua, cu o probabilitate mai mare pe parcursul zilei şi seara. Vântul va sufla moderat, cu uşoare intensificări ziua (rafale de 35-45 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 8 grade Celsius, iar cea minimă va fi de 3… 4 grade Celsius, mai scăzută în zona preorăşenească, spre 1 grad Celsius.

Vineri, în Capitală, vremea se va menţine deosebit de rece pentru această dată. Temperatura maximă va fi de 12… 14 grade Celsius, iar cea minimă, de 3… 4 grade Celsius, mai scăzută spre 1 grad Celsius în zona preorăşenească. Cerul va avea înnorări temporare şi va ploua, cu o probabilitate mai mare după-amiaza. Vântul va sufla în general moderat.

Marți, meteorologii ANM au actualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni, până pe 25 mai. Potrivit specialiștilor, de miercuri, 29 aprilie, se răcește în toată țara, cu temperaturi sub normalul perioadei. Va ploua în sud și est, local în centru și izolat în rest, în timp ce la munte vor predomina ninsorile și viscolul. Din 4 mai, vremea va intra într-un proces de încălzire, urmând ca în perioada 8-10 mai, maximele să crească spre 24 de grade Celsius.

Specialiștii Severe Weather Europe au anunțat că un val neobișnuit de aer arctic va traversa Europa de Est și de Sud-Est la final de aprilie și început de mai 2026, aducând temperaturi cu până la 15 grade Celsius sub normal și risc major de îngheț pentru agricultură.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE