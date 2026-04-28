Blocajul Omega aduce aer arctic peste Europa în mai

Europa se pregătește pentru o schimbare bruscă de vreme, după un început de primăvară neobișnuit de cald. Un val semnificativ de aer arctic este așteptat să pătrundă peste centrul, estul și sud-estul continentului la finalul lunii aprilie 2026.

Potrivit meteorologilor, episodul rece este favorizat de un blocaj atmosferic puternic de tip Omega instalat deasupra Atlanticului de Nord și Groenlandei. Acest sistem deviază circulația obișnuită a maselor de aer și permite coborârea frigului polar spre Europa.

Temperaturi cu până la 15 grade sub normal. România, vizată de frig, brumă și ninsori la munte

Prognozele arată că valorile termice vor coborî cu 10 până la 15 grade Celsius sub media normală a perioadei în numeroase state din Europa de Est și Sud-Est, inclusiv Polonia, Slovacia, Belarus, Ucraina, România sau Turcia. În vestul Europei, vremea va rămâne mai caldă decât normalul perioadei, sub influența unui câmp de presiune ridicată.

În România, masa de aer rece ar putea aduce temperaturi scăzute în special în zonele intracarpatice, nordice și centrale. Conform specialiștilor Severe Weather Europe (SWE), în diminețile de la începutul lunii mai sunt posibile brumă, îngheț, temperaturi apropiate de 0°C în depresiuni și ninsori la altitudini mari.

Zonele agricole și viticole ar putea fi printre cele mai expuse.

Pericol major pentru agricultură

Specialiștii SWE avertizează că episodul rece vine într-un moment foarte sensibil pentru culturi. Temperaturile ridicate din prima parte a lunii aprilie, care au urcat în multe zone la 20-25°C sau chiar mai mult, au accelerat dezvoltarea vegetației. Astfel, livezile, viile și culturile aflate în floare sunt acum mult mai vulnerabile la un îngheț târziu decât ar fi fost în mod normal.

În unele regiuni din Balcani și Turcia sunt estimate minime între -2°C și -5°C, niveluri care pot provoca pagube severe sau chiar pierderea totală a recoltelor locale.

Last week of april severe weather forecast



An unfavorable upper-air pattern for severe weather is expected to develop in the coming days. Starting on April 23, a stationary ridge is forecast to stretch from Spain all the way to the UK...

După mijlocul săptămânii, nucleul rece se va deplasa spre Peninsula Balcanică și zona Mării Negre.

Meteorologii estimează că diminețile de vineri și sâmbătă ar putea aduce temperaturi în jurul pragului de îngheț sau sub 0°C în mai multe țări din regiune. Pentru podgorii și livezi, situația este considerată critică.

Strat de zăpadă în Turcia la început de mai

La sfârșitul săptămânii viitoare, frigul intens ar putea ajunge în Turcia, unde este posibil un episod de ninsoare târzie. Inclusiv Ankara ar putea avea parte de precipitații sub formă de zăpadă, iar în unele regiuni, stratul nou depus ar putea depăși 30 de centimetri.

Meteorologii spun că astfel de episoade sunt rare la început de mai.

Specialiștii explică apariția valului de frig prin combinarea mai multor factori: slăbirea târzie a vortexului polar, schimbări de circulație atmosferică asociate tranziției La Niña spre condiții neutre ENSO și formarea unui blocaj atmosferic de tip Omega deasupra Atlanticului de Nord. Aceste condiții favorizează curenți de aer din nord spre sud și împing masele de aer arctic spre inima Europei.

În timp ce estul continentului va resimți frig intens, vestul Europei va rămâne sub influența unui val de aer mai cald. Astfel, la început de mai se va instala un contrast termic accentuat între vestul și estul Europei.

Marți, meteorologii ANM au actualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni, până pe 25 mai. Potrivit specialiștilor, de miercuri, 29 aprilie, se răcește în toată țara, cu temperaturi sub normalul perioadei. Va ploua în sud și est, local în centru și izolat în rest, în timp ce la munte vor predomina ninsorile și viscolul. Din 4 mai, vremea va intra într-un proces de încălzire, urmând ca în perioada 8-10 mai, maximele să crească spre 24 de grade Celsius.

