Vanessa Youness

Un milion de euro șpagă de la afaceriștii Dinu Pescariu și Claudiu Florică

Curtea de Apel București a respins joi, 26 februarie 2026, contestația Vanessei Youness împotriva hotărârii Tribunalului București din 5 iulie 2024, prin care instanța confirma ordonanța de confiscare specială instituită de procurorii DNA.

Vanessa Youness este judecată în prezent de Tribunalul Dâmbovița în Dosarul Ayahuasca pentru trafic de droguri, constituire de grup infracțional organizat și spălare de bani, alături de fostul șef al DGIPI Gelu Oltean și cetățeanul britanic Thomas Lishman.

Gelu Oltean. Foto: Inquam Photos / Liviu Florin Albei

Procurorii DIICOT o acuză pe Vanessa Youness că, în perioada 2017-2019, a introdus în țară 22 de kilograme de frunze uscate cu conținut de substanțe psihoactive, din care a preparat ceaiul Ayahuasca, pe care îl servea ca „remediu” în clinica ei din județul Dâmbovița, contra unor sume cuprinse între 550 și 1.100 de euro de persoană.

Cetățeanul britanic este acuzat că i-a furnizat Vanessei Youness frunzele din care se prepară băutura halucinogenă, iar Gelu Oltean este acuzat că a ajutat-o să ascundă sumele de bani obținute din trafic de droguri.

Alți doi ofițeri au fost trimiși în judecată într-o cauză disjunsă din Dosarul Ayahuasca, după ce au „consumat” cu ocazia analizelor de laborator întreaga cantitate de ceai cu DMT – 3 litri – în condițiile în care pentru evidențierea substanței e nevoie de câțiva mililitri. Vanessa Youness, Gelu Oltean și Thomas Lishman se plâng acum că nu pot cere expertiză asupra substanței ridicate cu ocazia perchezițiilor.

În anul 2022, Vanessa Youness a fost condamnată la 3 ani de închisoare pentru trafic de influență, după ce în 2010-2011 a luat un milion de euro de la afaceriștii Dinu Pescariu și Claudiu Florică pentru a le pune o vorbă bună pe lângă premierul Emil Boc în vederea prelungirii contractelor pentru licențele Microsoft.

La proces s-a dovedit că Vanessa Youness n-avea nicio influență asupra lui Emil Boc, fiind doar vecină cu el în ansamblul rezidențial în care acesta locuia pe perioada mandatului.

Cu toate acestea, fapta este infracțiune indiferent dacă influența este reală sau presupusă, astfel că judecătorii au trimis-o pe Vanessa Youness la Penitenciarul Târgșor, unde a fost colegă cu altă milionară, Elena Udrea.

Afacerista a executat doar 5 luni din pedeapsa de 3 ani, fiind eliberată în octombrie 2022, după admiterea unei cereri de suspendare a executării pedepsei, pentru ca ulterior, în februarie 2023, să obțină anularea condamnării din partea judecătoarei Lia Savonea.

Tot între anii 2010 și 2011, Vanessa Youness a pretins și a primit suma de 1.449.950 de euro de la reprezentantul lanțului de farmacii Sensiblu pentru a-i face intrare la fostul premier Emil Boc și la fostul ministru al sănătății, Cseke Attila.

Acest dosar a fost clasat, deoarece acuzațiile s-au prescris în timpul anchetei, însă sumele de bani fac obiectul confiscării speciale, de care Vanessa Youness voia să scape în cadrul procesului de pe rolul Curții de Apel București.

Cum a renunțat guvernul Boc la modificarea „Legii farmaciilor”

Libertatea a consultat Încheierea finală din data de 5 iulie 2024 a Tribunalului București, prin care instanța de fond a menținut decizia de confiscare de la Vanessa Youness a sumei de 1.449.950 de euro.

În documentul citat, se reține că în perioada 2010-2011 Guvernul Boc avea în plan să modifice Legea farmaciilor, fapt care ar fi avut consecințe nefaste asupra afacerilor derulate de A&D Pharma.

În acest context, Vanessa Youness i-a convins pe reprezentanții companiei că le poate obține întâlniri la nivel înalt cu premierul de atunci, Emil Boc, precum și cu ministrul sănătății, Attila Cseke, așa cum reiese din declarația unui martor cu identitate protejată:

„Ştiu că, urmare a discuţiilor purtate între (Youness Vanessa – n.r.) şi (Akoury Roger – n.r.), reprezentanţii A&D Pharma au fost primiţi în audienţă la domnul (Boc Emil – n.r.) şi la domnul ministru al sănătăţii (Cseke Attila – n.r.).

Faptul că a fost organizată această întâlnire şi (reprezentanții A&D Pharma – n.r.) au fost primiţi în audienţă la domnul (Boc – n.r.) a dat încredere în influenţa pe care doamna (Youness – n.r.) o avea la nivelul guvernului.

Interesul (reprezentanților companiei – n.r.) era legat de faptul că domnul (Cseke Attila – n.r.) urmărea să modifice Legea farmaciilor , în sensul că un farmacist trebuie să deţină cel puţin 51% din acţiunile unei farmacii, iar acest lucru pentru AD Pharma însemna pierderea unei investiţii de zeci de milioane, o reală expropriere.

, în sensul că un farmacist trebuie să deţină cel puţin 51% din acţiunile unei farmacii, iar Ştiu că domnul (Cseke Attila – n.r.) a afirmat în cadrul întâlnirii cu (reprezentanții A&D Pharma – n.r.) că doreşte modificarea legii pentru că aşa este bine pentru sistemul sanitar.

Doamna (Youness Vanessa – n.r.) a solicitat o sumă de bani, la început o sumă mai mică, apoi mai mult , în schimbul deschiderii uşilor şi a acordării posibilităţii ca domnii (reprezentanții A&D Pharma – n.r.) să fie ascultaţi.

, în schimbul deschiderii uşilor şi a acordării posibilităţii ca domnii (reprezentanții A&D Pharma – n.r.) să fie ascultaţi. Doamna (Youness Vanessa – n.r.) l-a întrebat pe domnul (director al A&D Pharma – n.r.) dacă a fost mulţumit şi (acesta – n.r.) a răspuns că da, având în vedere că reuşise să fie primit şi ascultat de premier, ceea ce nimeni altcineva nu reuşise anterior.

La această discuţie doamna (Youness Vanessa – n.r.) a solicitat şi o sumă de bani, posibil un milion de euro , însă a început o negociere între cei doi.

, însă a început o negociere între cei doi. Nimeni nu ar fi plătit un milion de la început, au fost plătite mai multe tranşe, pe măsură ce se primeau diverse semne – organizarea unei prime audienţe, apoi au urmat şi alte audienţe, la care au participat domnul (director A&D Pharma – n.r.), posibil cu colegi de la juridic, una sau două la guvern, la domnul Boc sau la un secretar de stat care se ocupa cu partea de sănătate, posibil şi la ministrul sănătăţii.

– organizarea unei prime audienţe, apoi au urmat şi alte audienţe, la care au participat domnul (director A&D Pharma – n.r.), posibil cu colegi de la juridic, una sau două la guvern, la domnul Boc sau la un secretar de stat care se ocupa cu partea de sănătate, posibil şi la ministrul sănătăţii. La plecarea domnului (director A&D Pharma – n.r.) au fost primite şi garanţii că Legea farmaciei nu se va mai modifica , noul ministru al sănătăţii interimar fiind domnul Emil Boc (n.r. – după demisia lui Attila Cseke).

, noul ministru al sănătăţii interimar fiind domnul Emil Boc (n.r. – după demisia lui Attila Cseke). Acesta nu era de acord cu modificarea legii, având în vedere că fusese convins de argumentele prezentate de domnul (director A&D Pharma – n.r.) şi echipa sa … În această perioadă au fost făcute şi mai multe plăţi către doamna (Youness Vanessa n.r.), la presiunile acesteia … Suma totală plătită este de 1.499.950 euro”, se arată în documentul citat.

Banii, trecuți prin conturi off-shore din Cipru și Seychelles

Potrivit anchetatorilor, prețul traficului de influență a fost plătit de reprezentanții companiei A&D Pharma în baza unor așa-zise „contracte de consultanță” pe care aceștia le-au încheiat cu două firme off-shore ale Vanessei Youness, ale căror conturi se aflau în Cipru și Seychelles.

Pe data de 5 iulie 2024, Tribunalul București a admis propunerea formulată de procurorii DNA de confiscare a sumei de 1.449.950 de euro de la Vanessa Youness, cu următoarea motivare:

„Evident, activităţile de «consultanţă», astfel cum pretinde apărarea, au toate trăsăturile unor fapte penale şi nu pot fi primite ca fiind activităţi licite.

În fine, reţine judecătorul de cameră preliminară, în esenţă, toate apărările pe care intimata le face în prezenta cauză au fost făcute şi în procedura plângerii la soluţie, plângere respinsă prin încheierea judecătorului de cameră preliminară din 29.12.2021 în dosarul nr. 22230/3/2021, prin care a solicitat schimbarea temeiului de clasare.

prin încheierea judecătorului de cameră preliminară din 29.12.2021 în dosarul nr. 22230/3/2021, prin care a solicitat schimbarea temeiului de clasare. Chestiunea inadmisibilităţii sesizării confiscării speciale , în considerarea faptului că la momentul respectiv soluţia de clasare nu era definitivă, solicitată de apărare, iese din discuţie.

, în considerarea faptului că la momentul respectiv soluţia de clasare nu era definitivă, solicitată de apărare, Cu privire la acest aspect s-a pronunţat deja completul de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Bucureşti în primul ciclu procesual , considerând că rămânerea definitivă ulterior a soluţiei de clasare face să nu mai existe impedimentul privind confiscarea. (…)

, considerând că rămânerea definitivă ulterior a soluţiei de clasare face să nu mai existe impedimentul privind confiscarea. (…) În cazul în care procurorul a dispus clasarea sau renunţarea la urmărirea penală, (…) sesizarea judecătorului de cameră preliminară în vederea luării măsurii de siguranţă a confiscării speciale (…), ordonanţa prin care s-a dispus renunţarea la urmărire penală confirmată de judecătorul de cameră preliminară, însoţită de dosarul cauzei , se înaintează instanţei căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă. (…)

confirmată de judecătorul de cameră preliminară, însoţită de dosarul cauzei Sunt supuse confiscării speciale bunurile dobândite prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală , dacă nu sunt restituite persoanei vătămate şi în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia.

, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate şi în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia. În fine, potrivit art. 107, alin. 3 C.pen. măsurile de siguranţă se pot lua şi în situaţia în care făptuitorului nu i se aplică o pedeapsă.

Reţine judecătorul de cameră preliminară că în cauză sunt întrunite toate condiţiile pentru a se dispune măsura confiscării, astfel cum a rezultat din probatoriul administrat, intimata săvârşind o faptă prevăzută de legea penală, or, potrivit dispoziţiilor art. 112 alin. 1 lit. e C.pen. echivalentului în lei a sumei de 1.449.950 de euro, obţinută prin săvârşirea faptei prevăzută de legea penală se impune a fi confiscată”, reține instanța de fond.

Motivarea condamnării: „Scopul ei era să obțină 1 milion de euro”

Vanessa Youness a fost condamnată pe 27 mai 2022 la pedeapsa de 3 ani de închisoare cu executare pentru traficul de influență comis în favoarea afaceriștilor Dinu Pescariu și Claudiu Florică în Dosarul Microsoft.

„Probatoriul administrat a confirmat integral situaţia de fapt din actul de acuzare și față de toate considerentele reținute mai sus, Curtea apreciază că fapta inculpatei (Youness Amal Vanessa – n.r.) care în perioada februarie – iulie 2011, a pretins direct pentru sine suma de 1.000.000 euro , de la martorii denunțători (Dinu Pescariu și Claudiu Florică – n.r.) în schimbul promisiunii că va interveni pe lângă prim-ministrul (Boc Emil – n.r.) pentru a-l determina pe acesta, să aprobe în această calitate «Nota privind licențele pentru produse Microsoft utilizate de către MECTS în școli», primind conform înțelegerii în perioada iulie – august 2011 suma totală de 1.000.000 euro, întrunește elementele de tipicitate obiectivă și subiectivă ale infracțiunii de trafic de influență.

, de la martorii denunțători (Dinu Pescariu și Claudiu Florică – n.r.) în schimbul promisiunii că va interveni pe lângă prim-ministrul (Boc Emil – n.r.) pentru a-l determina pe acesta, să aprobe în această calitate «Nota privind licențele pentru produse Microsoft utilizate de către MECTS în școli», primind conform înțelegerii în perioada iulie – august 2011 suma totală de 1.000.000 euro, Chiar dacă în concret inculpata nu avea influență asupra martorului (Boc Emil – n.r.), prim-ministru la data săvârșirii faptelor, sau asupra altui funcționar din aparatul guvernamental , prin faptul că nu a infirmat susținerile martorilor, din contră a preluat inițiativa în negocieri, a impus un preț și o modalitatea de plată, a creat denunțătorilor falsa impresie că se află în raporturi bune cu funcționarul , că ar fi avut trecere pe lângă acesta.

, prin faptul că nu a infirmat susținerile martorilor, din contră a preluat inițiativa în negocieri, a impus un preț și o modalitatea de plată, , că ar fi avut trecere pe lângă acesta. În acest sens, Curtea observă că martorii denunțători au fost îndemnați «să-și trimită reprezentantul unde este problema lor, de restul urmând să se ocupe inculpata», astfel că se poate aprecia că inculpata (Youness Amal Vanessa – n.r.) a pretins că va rezolva favorabil cererile celor de la care a primit foloase , prin influența sa asupra unui funcționar competent să soluționeze cererile acestora.

, prin influența sa asupra unui funcționar competent să soluționeze cererile acestora. Inculpata a acționat cu intenție directă calificată prin scop prevăzută de art. 16 alin. (3) lit. a) Cod penal, scopul urmărit a constat în obținerea sumei de 1.000.000 euro.

Traficarea influenţei pe care această inculpată a pretins că o are asupra unui funcționar public din cadrul Guvernului (…) a generat, în primul rând, reale şi grave stări de pericol , pe de o parte, pentru reputaţia şi credibilitatea puterii executive a României, iar, pe de altă parte, pentru onestitatea, integritatea şi cinstea funcționarii publici care îşi desfăşoară activitatea în organismul arătat.

, pe de o parte, pentru reputaţia şi credibilitatea puterii executive a României, iar, pe de altă parte, pentru onestitatea, integritatea şi cinstea funcționarii publici care îşi desfăşoară activitatea în organismul arătat. Traficarea influenţei de către inculpata (Youness Amal Vanessa – n.r.) a fost de natură să creeze şi să inducă ideea deosebit de periculoasă că, prin promovarea unei astfel de atitudini, pe căi oculte, contrare normelor legale, se pot primi orice favoruri din partea funcționarilor publici care organizează bunul mers al puterii publice”, rețineau judecătorii în motivare deciziei de condamnare din 27 mai 2022.

Împotriva acestei hotărâri, Vanessa Youness a formulat contestație în anulare.

Calea extraordinară de atac a Vanessei Youness a fost dezbătută de un complet format din judecătoarele Claudia Jderu și Sabina Adomniței, care nu s-au pus de acord dacă aceasta trebuie sau nu să fie eliberată, așa că în complet a intrat o a treia judecătoare, Adina Dumitrache, pentru a înclina balanța.

Pe data de 6 septembrie 2022 magistrații Jderu și Dumitrache s-au exprimat în sensul respingerii cererii de suspendare a executării pedepsei, în timp ce Sabina Adomniției a decis admiterea acesteia.

O decizie favorabilă a venit pe data de 14 octombrie 2022, când Youness a fost pusă în libertate. De data aceasta, judecătoarea Claudia Jderu a fost în minoritate.

Ulterior, un complet de la Curtea de Apel București format din judecătoarele Lia Savonea și Sabina Adomniței au admis, pe 28 februarie 2023, contestația în anulare formulată de Vanessa Youness și i-au anulat pedeapsa ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE