Vânzările de iPhone X și iPhone 8 ar putea fi interzise după ce producătorul de cipuri Qualcomm a dat în judecată Apple, susținând că produsele îi încalcă patentele. În proces sunt indicate inclusiv iPhone 7, iPhone 7 Plus și iPhone 8 Plus.

Mișcarea Qualcomm vine după ce Apple a dat la rândul ei în judecată Qualcomm în California, susținând că procesoarele Snapdragon, utilizate pe majoritatea smartphone-urilor de top Android, îi încalcă drepturile intelectuale.

Cei doi giganți sunt angrenați de la începutul anului într-o dispută intensă.

Război de miliarde

Apple cere daune de un miliard de dolari de la Qualcomm, acuzând practicile de licențiere ale companiei.

Qualcomm a inventat tehnologiile 3G și 4G LTE și cere producătorilor de smartphone-uri să îi licențieze brevetele înainte de a le furniza cipurile care fac legătura între dispozitive și rețelele telecom.

Apple susține că această practică reprezintă un abuz de poziție dominantă. Qualcomm a fost deja amendată în China, Coreea de Sud și Taiwan pentru aceste practici și este investigată în SUA și Uniunea Europeană pentru același lucru.

”Lovitura nucleară”

Qualcomm a cerut recent și interzicerea exporturilor de iPhone în China. Dacă va fi încununată de succes, acțiunea ar reprezenta practic o interdicție asupra vânzărilor iPhone la nivel global.

iPhone reprezintă principala sursă de venituri și profit a Apple, în vreme ce Apple este unul dintre principalii clienți ai Qualcomm.

Producătorul de semiconductori Broadcom a făcut recent o ofertă de preluare a Qualcomm în valoare de 105 miliarde de dolari, dar aceasta a fost refuzată.

Cererea pentru iPhone X este atât de mare, încât acțiunile Apple au ajuns la maximul tutuor timpurilor, iar compania a trecut de 900 de miliarde de dolari la capitalizare.

Apple, lovită de procese

La rândul său, Apple este una dintre companiile cele mai acționate în instanță. Compania a fost recent dată în judecată pentru Animoji de către o firmă din Japonia și recent a pierdut un proces de 440 de milioane de dolari pentru tehnologiile incluse în aplicațiile iMessage și FaceTime.

De asemenea, în vară Apple a fost de acord să plătească 1,7 miliarde de euro către Nokia.