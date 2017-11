Varujan Vosganian, despre impozitarea vacilor și a laptelui. Deputatul ALDE a lăsat de înțeles că o parte din producția de porumb sau de grâu nu se regăsește în economia de piață și nu produce, așadar, salarii și impozite. Fostul ministru al Economiei susține că, astfel statul este văduvit de bani pentru construcția de drumuri.

„Eu am spus un lucru evident: veniturile fiscale ale statului sunt foarte mici: 25%, în condiţiile în care unele state au 45%. Ba chiar şi Bulgaria are 31%. Cât am fost ministru al Economiei n-am pus şi n-am crescut nicio taxă. Există trei motive pentru colectarea proastă: evaziune fiscală. Doi: optimizarea fiscală. Trei: structura arhaică a unei părţi din economia românească. Dacă faceţi o comparaţie între cât lapte se produce şi cât lapte e pe piaţă, între cât grâu se produce şi cât grâu e pe piaţă, se va vedea că o parte importantă a acestei producţii nu sunt în economia de piaţă. Nu produce salarii, nu produce impozite, iar noi nu avem cum să facem apoi drumuri. Oamenii de la ţară trebuie să aibă un serviciu şi să se specializeze. Unii să crească porci, alţii să se ocupe de dulceţuri şi tot aşa. Nu-i normal ca eu să văd vaca că paşte pe câmp şi să-mi pun în cafea lapte din Austria. A ajuns laptele mai scump ca apa plată”, a declarat, pentru Adevarul, Varujan Vosganian.

La începutul lunii noiembrie, Varujan Voganian a făcut o declarație care a stârnit controverse pe rețelele de socializare. Deputatul ALDE a spus că fiecare ou de curte mâncat, roşia de grădină, magiunul de casă şi haina tricotată ne costă miliarde de la bugetul de stat. Potrivit reprezentantului ALDE, cotețele, brazdele, grădinile, stânele și atelierele din fundul curții produc produs intern brut, dar nu produc și impozite.

Potrivit agrointel.ro, producătorii agricoli primesc 1,7 lei pentru un litru de lapte la poarta fermei, a precizat, la începutul lunii octombrie, președintele Asociației Patronale Române din Industria Laptelui (APRIL), Dorin Cojocaru.

„Am creat un program în 2014 în care fiecare Primărie să aloce un spațiu și un tanc de răcire de 5000 de euro, era Daniel Constantin ministru, și eu mă angajez să le iau laptele. Pentru că în România se procesează 1.000.000 de tone pe an, dar România produce 4.000.000 de tone pe an. Iar iarna am deficit de 30-40% comparativ cu vara pentru că România produce sezonier. La ora actuală știți cât este prețul la lapte, la poarta fermei? Eu nu vorbesc de prețul la lapte la raft. Anul trecut în vară era undeva la 0,9-1 lei, în vara aceasta și am spus nu a scăzut era undeva la 1,3 lei, vorbesc de lapte conform standardelor europene, adică cu microbiologie sub 100.000 de germeni celule somatice. Acum este la 1,7 lei banii jos sau banul în avans pe 30 de zile. Se va duce la 1,8 plus TVA, plus alte bonificări. O creștere masivă a materiilor prime. Am avut unele discuții în hipermarketuri ca să înțeleagă că dacă nu își relaxează un pic relația cu furnizorul român s-ar putea să intre în out-stock. Ar fi păcat pentru că pe 10 octombrie avem Ziua produsului românesc”, a arătat Dorin Cojocaru.