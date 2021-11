Viața unui tânăr din Guineea ajuns acum trei ani în Ardeal: „Da, sunt cam șmecheri românii, trebuie să stai atent. Dar sunt oameni ok”

Boubacar Fofana, 32 de ani, a găsit bucuria relaxării în a privi munții și natura, cu o ceașcă de cafea în mână, la 8.000 de kilometri depărtare de locurile natale. Mijlocașul lui Sepsi Sfântu Gheorghe este născut la Conakry, în capitală, și este mândru de țara sa, Guinea, pe care o reprezintă la echipa națională, acolo unde a adunat 18 selecții.

De trei ani și jumătate a sosit în România, a evoluat pentru Gaz Metan Mediaș, apoi nu a mai ajuns la FCSB și a semnat cu Sepsi.



Are o sută de meciuri strânse în țara noastră, bărbatul cât un munte de om, la 1,93 de metri, povestind într-un interviu acordat Libertatea că are numeroase motive să-i placă să trăiască printre români. O conversație la telefon, în limba engleză, cu fotbalistul bucurându-se de o excursie la Istanbul, în cele două zile libere petrecute de la clubul unde este angajat. ”Și asta-mi place, te sui în avion, într-o oră, două, ești în diverse locuri frumoase ale continentului”, a povestit fotbalistul.

Libertatea: – Boubacar, cum vezi tu România după mai bine de trei ani petrecuți aici?

Boubacar Fofana: – O țară unde sunt fericit să lucrez zi de zi. Mai întâi, am venit într-un oraș mic, Mediaș, fără prea multe lucruri de făcut acolo în afara fotbalului, dar a fost o experiență OK. Eram 5-6 jucători sosiți din Portugalia, așa că m-am acomodat repede. Eu am și cetățenie portugheză, a fost simplu. Din august 2020 sunt la Sepsi, am învățat un pic limba, îmi este mai ușor să comunic. Sincer vă spun, sper să mai petrec mulți ani în România, sunt mulțumit cu nivelul de viață de aici.

– Ai schimbat un oraș mic cu un altul.

– Da, partea bună este că eu locuiesc în Brașov, ca mulți dintre străinii de la Sepsi. Este ca o scurtă excursie zi de zi, jumătate de oră distanță, de mers cu mașina, între Brașov și Sfântu Gheorghe. Brașovul este unul dintre cele mai frumoase orașe ale României, mă bucur de acest lucru.

Boubacar Fofana iubește la nebunie zăpada

”Am învățat să-mi placă zăpada”

– Pare că ești într-o vacanță zi de zi. Așa e?

– Nu am atât de mult timp liber, fiindcă avem zile pline cu antrenamente. Dar am liniște. Îmi place și vara, și iarna. Un detaliu: de când am venit în România, a început să-mi placă zăpada. Cu toate că nu eram un fan al temperaturilor scăzute, ador să mă îmbrac cu o jachetă mai groasă, să dau o fugă până în Poiana Brașov și să-mi relaxez mintea, privind munții. Nu eram o persoană a iernii, dar Brașovul mi-a oferit această bucurie.

– Nu știu dacă tu cunoști expresia ”Țară frumoasă, păcat că-i locuită”, o folosim și noi cu ciudă uneori.

– Da, da, chiar o știu. Șmecher (n.red spune în limba română). Da, sunt cam șmecheri românii, trebuie să stai atent, dar sunt oameni OK. De când am venit aici, n-am avut nicio problemă. Poți trăi bine cu românii. Unii idioți sunt peste tot, pe planeta asta, asta e viața. Noi, africanii, chiar simțim chestia asta, când ceva nu e în regulă, avem un simț aparte. Toți ne întreabă ce facem, de ce am venit aici, dar nu cu ură, ci din curiozitate.

– Ai avut probleme cu rasismul?

– Nu, pe cuvânt. Chiar niciun scandal. Culmea când jucăm cu Sepsi prin diverse zone din România, suntem acuzați că suntem unguri, mi se pare hazliu, când mă gândesc la mine.

Nas în nas cu ursul, impulsuri multiple

– Tu cum te relaxezi?

– Merg la Poiana Brașov, stau în mașină și mă uit la munți, dacă e prea frig. Ies doar să-mi iau o cafea și pierd câteva momente acolo, doar eu și muntele. M-am obișnuit și cu frigul, prietenii mei de acasă nu înțeleg cum, se îngrozesc când le trimit poze cu zăpada.

– Ești african, ai trăit mulți ani în Portugalia, știu că-ți place mult soarele și plaja. Cum ai ajuns să apreciezi muntele?

– Uite, să-ți dau un exemplu. Conduc spre locuri unde vezi niște peisaje deosebite, cum este lacul Sfânta Ana, aproape de Sfântu Gheorghe, o minunăție naturală. Este ceva deosebit pentru mine. Și mai vezi și câte un urs pe stradă, pe șosea! Nu mi-a fost frică, mi s-a părut ceva deosebit, de povestit prietenilor de acasă. Îmi place această țară pentru că are de toate, păduri, munți, mare, este o țară superbă când ai timp liber de colindat.

Savurând o masă în București

– Mai în glumă, mai în serios, cum ai reacționa dacă nu ai fi în mașină când dai nas în nas cu ursul?

– Doamne ferește! Sper să fie pui ca să ne luptăm, că și eu sunt mai corpolent (râde). Dacă ar fi mama ursoaică, nu știu cum aș proceda. Chiar m-am documentat, am văzut mai multe filmulețe, dacă nu-l ataci, nu te atacă. Mai mult, am înțeles că și el se teme, dacă te întâlnești într-un loc impropriu pentru el, pe șosea gen, poate el o ia la dreapta, iar eu la stânga. Sincer, eu față în față cu un urs mare, cred că aș îngheța la propriu! Mi-ar sta și inima. Probabil, primul impuls ar fi s-o iau la fugă, nici nu știu dacă m-aș mai uita înapoi. (râde) Sau poate-i zic: ”Hei, ursule, sunt mai mare ca tine, mai bine fugi tu!”.

Preferă Clujul

– Ce orașe ai mai vizitat și-ți plac?

– Mai știu Clujul și Bucureștiul. Capitala e un oraș mare, prea mult trafic, dar are locuri drăguțe. Brașovul este calm și are locuri frumoase ca priveliște. Clujul îmi place foarte mult, îl știu de când era la două ore distanță de Mediaș. Aveam prieteni acolo, pe Camora, Rondon, Luis Aurelio, mi-era drag să bat drumul să-i vizitez. Prefer Clujul, Bucurestiul îți dă dureri de cap.

– Ce-ți place cel mai mult la români?

– Ca fotbalist, mă refer la cum am fost tratat. Oamenii sunt minunați, prietenoși, cu bunătate. Toți m-au tratat foarte bine. Ca pâinea caldă.

– Ce știai despre români înainte de a ajunge aici?

– Înainte? Mai nimic. Știam că e țara lui Hagi, dar nu mai fusesem niciodată în această țară. Am fost surprins să văd o țară mare, cu multe locuri naturale de vizitat.

Îmi plac extrem de mult papanașii și cașcavalul

Savurând aerul curat al munților

– Ce nu-ți place în România?

– Ce nu vă place și vouă. Calitatea șoselelor. Să faci 4-5 ore de la București la Brașov, nici 200 de kilometri, îți trebuie multă răbdare. Dar îmi plac drumurile lăturalnice care te duc spre o destinație naturală deosebită.

– Cum te-ai adaptat la mâncarea de aici?

– După cum știi, sunt musulman, deci fără alcool și carne de porc. Aveți mâncare bună, îmi place mămăliga cu brânză, ceva mâncăruri cu pui, cu pește. Dar aveți și multă mâncare tradițională cu porc, doar mă uit și atât. În Brașov, mai ales. Merg la București unde găsesc carne halal, pentru musulmani, sau în locuri unde găsești feluri libaneze sau turcești. Bineînțeles, îmi plac extrem de mult papanașii și cașcavalul pane, mâncăruri de campioni (râde).

