Blocajul de 90 de miliarde de euro, bani pentru Ucraina

Una dintre primele provocări pe care noul guvern maghiar le va avea de gestionat este decizia privind deblocarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, convenit de liderii Uniunii Europene în decembrie 2025, dar blocat ulterior de guvernul condus de Orban.

Fondurile sunt esențiale pentru ca Ucraina să-și continue apărarea împotriva invaziei rusești, în condițiile în care rezervele sale financiare sunt pe cale să se epuizeze în vara acestui an.

Orbán și-a justificat vetoul în februarie, acuzând Ucraina că a întrerupt în mod deliberat fluxul de petrol rusesc prin conducta Drujba, care traversează teritoriul ucrainean, pentru a destabiliza economia ungară în preajma alegerilor.

Andreas Umland, expert în politici europene la Institutul European pentru Politici Noi din Kiev, a declarat pentru The New York Times: „Se pare că acest fel de cal troian al Rusiei în cadrul UE ar putea dispărea”.

Reacția Kievului după victoria lui Peter Magyar

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat victoria lui Péter Magyar, transmițând un mesaj clar de deschidere pentru îmbunătățirea relațiilor dintre cele două țări.

„Ucraina a căutat întotdeauna relații de bună vecinătate cu toți din Europa și suntem pregătiți să ne intensificăm cooperarea cu Ungaria”, a scris acesta pe rețelele sociale, adăugând că Kievul este gata pentru „întâlniri și o muncă constructivă comună în beneficiul ambelor națiuni”.

Cu toate acestea, optimismul Ucrainei este temperat de pozițiile exprimate anterior de Magyar. Deși liderul opoziției a adoptat o poziție fermă antirusă în campania sa, distanțându-se de politica pro-Kremlin a lui Orbán, el a declarat că se opune trimiterii de arme sau fonduri din partea Ungariei către Ucraina.

În plus, Magyar nu sprijină accelerarea procesului de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, susținând că țara vecină trebuie să îndeplinească toate criteriile standard înainte de admitere.

Relațiile tensionate între Ucraina și Ungaria

Relațiile dintre Ucraina și Ungaria au fost tensionate în ultimii ani, iar războiul din Ucraina a adâncit aceste tensiuni. Deși la început a condamnat agresiunea Rusiei, guvernul lui Orbán a menținut legături strânse cu Kremlinul, blocând în mod repetat inițiativele UE în sprijinul Kievului și împiedicând deschiderea negocierilor de aderare a Ucrainei la blocul comunitar.

„Fiecare «Viktor» care trăiește pe banii Europei în timp ce încearcă să vândă interesele europene merită o lecție”, a declarat Zelenski la Forumul Economic Mondial de la Davos, în ianuarie 2026, referindu-se la fostul premier ungar.

Un alt punct de fricțiune între cele două țări rămâne situația minorității maghiare din regiunea Zakarpattia, Ucraina, care numără aproximativ 150.000 de persoane. Disputele privind drepturile lingvistice și educaționale ale acestei comunități au fost un subiect sensibil, exacerbat de politica lui Orbán de sprijin activ pentru minoritățile maghiare din afara granițelor țării.

Dependența Ungariei de petrolul rusesc

În ciuda retoricii anti-Kremlin a lui Magyar, Ungaria rămâne extrem de dependentă de importurile de petrol rusesc. Potrivit unui raport al Centrului pentru Studiul Democrației din Bulgaria, această dependență a crescut în timpul războiului din Ucraina, ajungând la 93% din importurile de petrol în 2025, comparativ cu 61% în 2021.

Magyar a promis să reducă această dependență, dar a recunoscut că procesul va fi unul de durată. Este de așteptat ca acesta să facă presiuni pentru redeschiderea conductei Drujba, lucru ce ar putea genera noi tensiuni cu Kievul, care ezită să reia acest flux ce aduce venituri Rusiei.

„Nu ar trebui să fim idealiști”, a declarat Tetiana Horbatiuk, manager de marketing din Kiev, pentru The New York Times.

„În primul rând, Magyar va acționa în interesul propriei țări, nu al Ucrainei”, a mai explicat Horbatiuk.

Aderarea Ucrainei la UE: un drum lung

Un alt obstacol major în relațiile dintre cele două țări este poziția Ungariei față de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Pe durata mandatului său, Viktor Orbán a blocat în mod sistematic deschiderea negocierilor de aderare pentru Ucraina.

Deși plecarea sa ar putea elimina acest obstacol, Péter Magyar nu pare dispus să ofere un sprijin necondiționat. Acesta a declarat că Ucraina trebuie să îndeplinească toate criteriile standard înainte de a intra în blocul comunitar.

Conform POLITICO, scepticismul față de sprijinirea Ucrainei este împărtășit de o mare parte a opiniei publice din Ungaria. Un sondaj realizat de Consiliul European pentru Relații Externe a arătat că 60% dintre maghiari se opun sprijinului financiar acordat Ucrainei de către guvernul lor.

În acest context, viitorul relațiilor dintre Ucraina și Ungaria rămâne incert. Deși plecarea lui Orbán ar putea deschide noi perspective, rămâne de văzut în ce măsură Péter Magyar va reuși să schimbe cursul politicii externe a țării sale și să reconstruiască încrederea cu vecinii săi estici.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE