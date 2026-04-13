Declarațiile vin după ce partidul Tisza a obținut o victorie categorică în Ungaria, punând capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Orban.

Fico a transmis că Slovacia este pregătită pentru relații strânse cu noul guvern maghiar și a salutat rezultatul alegerilor.

„Cu tot respectul, iau act de decizia cetăţenilor Ungariei şi sunt pregătit pentru o cooperare intensă cu noul prim-ministru al Ungariei, pe care îl felicit pentru rezultatul alegerilor”, a transmis Fico prin intermediul unui comunicat de presă.

Liderul slovac a subliniat și continuitatea relațiilor bilaterale, în special în domeniul energetic și al intereselor strategice din Europa Centrală.

În același timp, Robert Fico și-a exprimat aprecierea față de fostul premier ungar, cu care făcea front comun în UE pentru a bloca decizii legate de războiul din Ucraina.

Fico a fost unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Orban în Consiliul European, cei doi având poziții similare privind sancțiunile împotriva Rusiei și politica energetică.

Viktor Orban și Robert Fico, în 2025

Sub conducerea lui Fico, revenit la putere în 2023, Slovacia a menținut relații apropiate cu Ungaria și a susținut reluarea fluxurilor de petrol prin conducta Drujba.

Aceasta este scoasă din funcțiune de la sfârșitul lunii ianuarie, după avarii suferite în Ucraina, din cauza unui atac rusesc, după cum a declarat Kievul.

Săptămâna trecută, Volodimir Zelenski a declarat că reparaţiile la conductă vor fi finalizate în primăvară. Atât Fico, cât și Orban au avut relații tensionate cu Zelenski.

Recent, Viktor Orban și Robert Fico au cerut UE să lase Rusia să vândă petrol și gaze în Uniunea Europeană.

În același timp, Robert Fico a reafirmat că acțiunea comună cu Ungaria în protejarea intereselor energetice rămâne un obiectiv constant al guvernului slovac.

Victoria lui Peter Magyar marchează o schimbare majoră de direcție în regiune, în condițiile în care guvernele de la Bratislava și Budapesta au fost în ultimii ani printre cei mai vocali opozanți ai politicilor UE privind războiul din Ucraina.

Fico a mai adăugat într-o postare pe rețelele sociale că relațiile dintre cele două state nu au fost niciodată la un nivel atât de ridicat și l-a lăudat pe Orbán pentru „cooperarea exemplară” în ultimii ani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE