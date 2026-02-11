Această decizie marchează un moment de cotitură, Uniunea Europeană angajându-se să acopere două treimi din necesarul de finanțare al Ucrainei – estimat de FMI la 135,7 miliarde de euro pentru următorii doi ani – restul sumelor urmând să fie asigurate de aliați precum Norvegia și Canada.

Cum funcționează mecanismul financiar

Suma de 90 de miliarde de euro va fi obținută de Uniunea Europeană prin împrumuturi de pe piețele financiare. Arhitectura acordului include o clauză inedită de rambursare:

  • Ucraina nu va returna banii din propriul buget. Rambursarea împrumutului este condiționată direct de plata despăgubirilor de război de către Rusia, după încheierea conflictului.
  • Dobânzile aferente, estimate la aproximativ trei miliarde de euro anual, vor fi acoperite din bugetul european.
  • Excepții notabile: Republica Cehă, Ungaria și Slovacia nu participă la acest mecanism, astfel că contribuțiile lor bugetare la UE nu vor fi afectate.

Prioritate pentru armament și industria europeană

Distribuția fondurilor reflectă prioritățile acute ale Kievului pe front:

  • 60 de miliarde de euro sunt alocate exclusiv pentru achiziția de echipamente militare și investiții în industria de apărare ucraineană.
  • 30 de miliarde de euro vor acoperi nevoile bugetare ale statului ucrainean, eliberarea tranșelor fiind condiționată de implementarea unor reforme.

Primele plăți sunt preconizate să ajungă la Kiev în luna aprilie a acestui an. Deși se acordă preferință industriei europene de apărare pentru furnizarea armamentului, există derogări pentru țările terțe care au parteneriate de securitate cu UE și un istoric solid de ajutor militar pentru Ucraina.

Tensiuni politice și dezbateri aprinse

Votul de la Strasbourg nu a fost lipsit de controverse. Vocile de extremă dreapta au încercat, fără succes, să amâne scrutinul și au contestat oportunitatea împrumutului.

În replică, Nathalie Loiseau, eurodeputată din grupul Renew, a subliniat miza existențială a pachetului: „Sprijinul acordat Ucrainei se bazează pe un număr mic de țări, iar Europa își asumă cea mai mare parte. Este onoarea noastră și este în interesul nostru, deoarece este în joc securitatea noastră”.

Adoptarea acestui mecanism pune capăt și unei dispute interne din cadrul Uniunii. Germania a insistat inițial pe utilizarea activelor rusești înghețate în Europa pentru finanțare, în locul unui împrumut.

Propunerea Berlinului a fost însă respinsă din cauza reticenței Belgiei (unde se află majoritatea acestor active) și a temerilor juridice privind încălcarea normelor financiare internaționale.

