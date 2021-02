”Personal, sunt convins ca a fost intenționat. Nu am cuvinte să te cataloghez! Câinele are 16 ani, nu mai aude, iar acum are nevoie de tratament medical. E la veterinar, momentan nu poate să se deplaseze”, a scris Adrian Birtoc, pe pagina sa de pe o rețea de socializare.

Își testa noile bucșe puse pe mașină

”Încerc să înțeleg ce i-a trecut prin cap acestui conducător auto! Pe scurt: Baia Mare, 10 februarie 2021, ora 10.45, după ce la service-ul din apropiere, i-a fost schimbată o bucșă, așa a înțeles să testeze masina! A pătruns fără drept în incinta societății, a încercat să facă drifturi și a călcat un câine!”, a povestit Birtoc, care este persoana care îngrijește câinele

Potrivit dr. Dorin Pop, din cadrul Compartimentului Poliția Animalelor din Poliția Locală Maramureș, Nero are nevoie de 7 zile cu tratament cu antibiotice și încă patru zile de tratament cu antiinflamatoare.

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor s-au sesizat din oficiu, pe 11 februarie, cu privire la săvârșirea infracțiunii de rănire sau schingiuirea unui animal, faptă prevazută de Legea 205/2004 privind protecția animalelor.

Iar vineri, 12 februarie, șoferul autoturismului a fost identificat. Potrivit IPJ Maramureș, bărbatul și-a recunoscut fapta.

