Cătălin Moroșanu și soția sa, Georgiana, formează unul dintre cele mai longevive cupluri din lumea sportului românesc, fiind împreună de peste 20 de ani. Cu toate acestea, campionul K1 a recunoscut că relația lor a fost afectată recent de programul încărcat și de responsabilitățile profesionale.

Pentru a repara căsnicia, sportivul a anunțat că intenționează să facă schimbări majore în 2025. Cătălin Moroșanu vrea să plece împreună cu Georgiana într-o vacanță în Vietnam. Ani de zile luptătorul a pus cariera pe primul lor, însă acum vrea să se implice mai mult în viața de familie. Cătălin Moroșanu este dispus să prioritizeze relația în fața carierei.

„În 2025 îmi doresc să merg mai mult în vacanță cu soția mea. Chiar vrem să mergem, că ea era cu clinica, eu eram cu sala și ne-am cam neglijat, ne-am sacrificat pentru a avea stabilitatea financiară. La anul vrem să mergem în Vietnam, că am fost în Asia Express și mi-a plăcut, aș vrea să revin, să stau o săptămână pentru deconectare”, a mărturisit pugilistul în podcastul „Vorba lu Jorge”.

Povestea de dragoste dintre Cătălin Moroșanu și Georgiana

Cătălin Moroșanu și Georgiana s-au cunoscut încă din adolescență, iar povestea lor de dragoste a început ca-n filme, fiind descrisă de campion ca „dragoste la prima vedere”. De atunci, au trecut prin multe împreună, iar Moroșanu este hotărât să facă tot posibilul pentru ca relația lor să rămână puternică. Sportivul și soția sa, Georgiana, au împreună doi copii, o fată și un băiat.

„Amândoi am fost virgini. Ea era foarte frumoasă și îmi era rușine să mă bag în seamă cu ea, dar am practicat sport și am început să am și eu… Sportul ăsta m-a scos din timiditatea mea și altfel am putut să mă comport în societate. Așa am reușit să o abordez, deși era mult mai frumoasă ca mine. Eu acum arăt bine, înainte râdeai, ziceai că sunt un personaj din desene animate, eram roșcat, pistruiat, nu aveam barbă. Mă înroșeam tot timpul când mă duceam la o fată, nu știam ce să vorbesc și tremuram. Pentru mine a fost o provocare, pentru că una e când ești de mic cu un start precoce…

Ea avea 16 ani și eu aveam 17 ani (n.r.: când s-au cunoscut). Noi făceam naveta cu trenul, ne trezeam la 4 dimineața, ajungeam la 8 seara acasă când făcea antrenamente, făceam și teme. Era Georgiana la navetă, era cea mai frumoasă, era combinată cu un prieten de-al meu și s-au certat, iar eu i-am zis că îi împac, dar am furat-o. Prima intenție asta a fost (n.r.: să îi împace). Am vorbit, voiam o carte și a zis să ne întâlnim să-mi dea cartea. Ne-am întâlnit într-un bar, am vorbit, apoi ne-am dus pe Mirc, am vorbit pe net, după am ieșit pe o bancă și ne-am sărutat. Asta a fost! Am rămas împreună”, a povestit kickboxerul.

