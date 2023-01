Într-un filmuleţ devenit viral, femeia este ţinută de doi bărbaţi în timp ce îşi strigă disperarea în mijlocul operaţiunilor de salvare.

„De ce l-ați ucis? Ați venit aici, în oraşul nostru. V-am acceptat ca pe nişte oameni normali, ca pe nişte rude. Ce ați făcut cu fiul meu? Ticăloşilor! Vă blestem până la a şaptea generaţie. Veţi fi blestemaţi de toţi oamenii, de mine şi de lacrimile tuturor. Întreaga voastră ţară să fie blestemată”, a strigat femeia.

This Ukrainian mother in Dnipro lost her son to Russian terrorism today.



Shell show you the anger that millions of Ukrainians feel towards the terrorist nation. pic.twitter.com/KFJgVXPyzy