Mașina unui lider PSD, filmată în timp ce trece printre barierele CFR coborâte. „Nu eram eu la volan” - VIDEO

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere cu autoturismul care se strecura printre barierele lăsate la o trecere de nivel cu calea ferată de pe centura orașului Baia Mare au fost publicate, sâmbătă, pe un grup de Facebook intitulat Radare Maramureș.

Pe site-ul de știri locale vasiledale.ro. au apărut ulterior și imagini filmate de un participant la trafic, care a surprins momentul în care mașina ocolește barierele coborâte.

Autoturismul, un Mercedes Clasa S, aparține vicepreședintei Consiliului Județean (CJ) Satu Mare Lenuța Tatiana Cornea, care ocupă aceeași funcție și în cadrul organizației județene PSD.

Cornea: „E mașina mea, dar nu înseamnă că am fost la volan”

Lenuța Cornea, vicepreședinte PSD Satu Mare

Recomandări Fetiță de clasa a V-a, reținută în timpul orelor, în Moscova. Directorul școlii a alertat autoritățile că are o poză cu culorile Ucrainei la un grup de conversație cu colegii

Cornea recunoaște că mașina filmată îi aparține, dar spune că nu ea se afla la volan.

„E mașina mea, da. Dar nu înseamnă că am fost la volan. N-am făcut eu niciun gest în trafic, domnule. Am șofer, am mașină de la instituție. Nu am fost eu la volan”, a declarat vicepreședinta CJ Satu Mare, potrivit Digi 24.ro.

Conform sursei citate, autoritățile s-au autosesizat și efectuează o anchetă pentru a stabili cine se afla la volanul mașinii.

Potrivit presei locale, la volanul mașinii este posibil să se fi aflat fiul vicepreședintei PSD Satu Mare.

