„Eu sunt tot rus, dar trăiesc în statul ăsta. Aveți statul vostru. Nu aveți probleme la voi în țară? Sunteți toți bogați, ca în Emirate? Ei, băieți! Sunteți marionete. Makarevici (n.r. cântăreț sovietic și rus care cântă o melodie cu acest nume) a zis-o bine: marionete. Ce dracului faceți?”, spune bărbatul în înregistrare. Imaginile, distribuite și de jurnalista Olga Tokariuk.

„What the f.k are you doing here? I am Russian too, but I live in this state. You have your country, we have ours. Don’t you have problems in your country to solve? Are you all rich there, as in the Emirates? You’re just puppets”

Love this gradpa in Melitopol, Zaporizhia region https://t.co/r0VZDsxa4P