LIVE TEXT. Războiul din Ucraina. Lupta s-a dus pe străzi în Kiev. Armata a rezistat unei ofensive majore a Rusiei pe mai multe fronturi

09:05 - Acum 2 ore Rachete trase din Marea Neagră spre Ucraina BBC anunță informații cum că mai multe rachete ar fi fost lansate spre Ucraina de pe Marea Neagră. Există și informații despre raiduri aeriene, care sugerează o nouă escaladare a situației.

09:00 - Acum 2 ore Clădire lovită de o rachetă în Kiev Ministrul ucrainean de Externe a postat pe Twitter o imagine cu un bloc din Kiev lovit de o rachetă. „Kiev, orașul nostru minunat, a supraviețuit unei alte nopți, sub atacurile terestre și cu rachete ale Rusiei. Una dintre ele a lovit o clădire de apartamente din Kiev. Cer lumii: izolați complet Rusia, expulzați ambasadorii, ruinați-le economia. Opriți criminalii de război!”, a scris Dmitro Kuleba pe Twitter. Kyiv, our splendid, peaceful city, survived another night under attacks by Russian ground forces, missiles. One of them has hit a residential apartment in Kyiv. I demand the world: fully isolate Russia, expel ambassadors, oil embargo, ruin its economy. Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/c3ia46Ctjq — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022 Mai multe detalii despre blocul lovit, inclusiv un video care pare că surprinde momentul impactului.

06:36 - Acum 5 ore Două avioane de transport ale Rusiei, doborâte. Kievul susține că 3.500 de militari ruși au fost uciși până acum A fost o noapte de lupte grele între armata ucraineană și forțele ruse care au lansat o ofensivă majoră pe mai multe fronturi, inclusiv în Kiev. Recomandări Imagini tulburătoare din estul Ucrainei cu oamenii care fug de sub bombardament. Așa arată startul disperării pentru refugiații dintre care unii ajung în România În vreme ce există informații că rușii au preluat controlul în orașul Melitopol, aflat în sud-est, între Crimeea și importantul port Mariupol, de la Marea Azov, orașele majore ale țării rezistă, inclusiv Mariupol, Harkov, Odesa și Kiev. BBC citează armata ucraineană care a anunțat că 3.500 de militari ruși au fost uciși până acum și 200 au fost luați prizonieri. Rusia nu a anunțat până acum pierderi de vieți. Kievul a mai spus că Rusia a pierdut 14 avioane, 8 elicoptere, 102 tancuri. Informațiile nu au putut fi verificate. În schimb, surse ale serviciilor de informații americane citate de agenția Associated Press au confirmat că două avioane de transport de trupe au fost doborâte. Un Il-76 a fost doborât lângă Vasilkov, scena unor lupte grele în această noapte, la 40 de km de Kiev. Nu se știe câți militari erau în el, dar avionul poate transporta până la 125 de oameni. Un alt avion de transport a fost doborât lângă Bila Șerkva, la 85 de kilometri de Kiev. Moscova nu a comentat pe această temă.

07:10 - Acum 4 ore Imagini dramatice din adăposturile din Kiev Locuitorii Kievului dintr-un adăpost cântă imnul țării, în timp ce afară se dau lupte grele pe străzi. People singing the Ukrainian Anthem in a bomb shelter in Cherkasy #Ukraine pic.twitter.com/LVh7PF2wNi — Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 26, 2022 Într-o stație de metrou, oamenii au amenajat un ecran pe care copiii care se adăpostesc de bombe să poată urmări desene animate. Palats Ukraina metro station in #Kyiv. People have set up screens to air cartoons for children pic.twitter.com/EXUjMFQFfA — Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 25, 2022

06:55 - Acum 4 ore SUA s-au oferit să îl evacueze pe Zelenski, dar acesta a refuzat Washingtonul a oferit ajutor pentru evacuarea președintelui Volodimir Zelenski din Kiev, pentru a-i salva viața, dar acesta a refuzat deocamdată, scrie Washington Post. Zelenski a promis că va rămâne în capitală, în ciuda faptului că ar fi fost desemnat drept „ținta numărul 1” a forțelor ruse, potrivit informațiilor anunțate chiar de președinte. Recomandări Sâmbătă dimineață, agenția rusă TASS relatează că trupele au fost întâmpinate de locuitori cu steaguri roșii în orașul Melitopol din est, dar nimic despre Kiev CIA l-a avertizat pe Zelenski în mod repetat, în ultimele săptămâni, că este vizat în mod direct de Moscova, a mai scris Washington Post, citând oficiali americani și ucraineni.

06:50 - Acum 4 ore Ucraina rezistă, dar tot mai greu. Harta bătăliei pentru țară CNN a publicat o hartă care arată, cu roșu, zonele controlate în acest moment de forțele ruse.

06:35 - Acum 5 ore Lupta se dă în aceste momente pe străzi în Kiev. Harta bătăliei pentru oraș Autoritățile din Kiev au anunțat că lupta pentru capitală se duce acum pe străzile orașului. Oficialii au mai avertizat rezidenții să rămână adăposturi și să nu se apropie de ferestre. Mulți localnici sunt oricum în adăposturi, subsoluri sau stații de metrou, unde au și petrecut toată noaptea. Tirurile de artilerie s-au auzit timp de multe ore, fără oprire, iar sirenele au sunat constant. O explozie a fost auzită lângă Maidan, în centrul orașului. Alte explozii s-au auzit în cartierul Troieșcina din estul capitalei. Lupte grele s-au dat și în Vasilkov, o localitate din sudul orașului, lângă un aeroport. O hartă realizată de publicația rusă Novaia Gazeta arată situația din Kiev la primele ore ale dimineții, mai exact, unde au loc luptele confirmate și unde sunt raportate explozii și focuri de armă: bulină roșie: zone bombardate pătrat roșu: confruntări armate în zonele hașurate cu culoare deschisă se aud explozii în zonele hașurate cu culoare închisă se aud focuri de armă.

06:05 - Acum 5 ore Internetul ucrainean se confruntă cu perturbări serioase „O perturbare majoră” a internetului a fost înregistrată la Kiev, transmite GigaTrans, furnizorul de internet principal al Ucrainei, relatează The Guardian. „În timp ce conectivitatea rămâne disponibilă prin alte rute, incidentul este probabil să aibă un impact semnificativ asupra infrastructurii, limitând capacitatea cetățenilor de a comunica”, se arată în comunicatul transmis de GigaTrans. Întreruperile telecomunicațiilor din Ucraina au fost atribuite până acum unor pene de curent, dar și atacurilor cibernetice. Până acum există încă contacte din Kiev, inclusiv postări pe rețelele sociale, imagini și fotografii, iar unii dintre cei care postează din oraș spun că nu au avut probleme, așa că extinderea perturbării pare încă neclară. ⚠️ Confirmed: Real-time network data show a major disruption to #Ukraine‘s internet backbone provider GigaTrans, which supplies connectivity to many other networks. The incident comes as heavy fighting is reported in #Vasylkiv and #Kyiv 📉



📰 Background: https://t.co/S0qJQ7CbNv pic.twitter.com/EksnZjs9Ay — NetBlocks (@netblocks) February 26, 2022

05:54 - Acum 5 ore Explozii puternice în vestul, sudul și estul Kievului Luptele au loc în estul, vestul și sudul Kievului, potrivit mai multor rapoarte, notează The Guardian. „Toate acestea se întâmplă acum în interiorul orașului”, raportează și un jurnalist de la CNN. Explozii au fost văzute și auzite explozii în câteva părți ale capitalei ucrainene. 🗣🇺🇦The Kyiv skyline just now#Kiev #ukraine pic.twitter.com/Dyl34Z1nkF — Endrit Kabashi 📰 (@donthemr) February 26, 2022 Agenția de presă Interfax Ukraine relatează că forțele ruse au încercat să atace o stație de generare a energiei electrice, în timp ce armata ucraineană transmite că a respins un atac asupra unei baze armatei din Kiev, potrivit Reuters. Guvernul ucrainean mai spune că a oprit avansarea Rusiei pe un bulevard care trece pe lângă stația de metrou Beresteiska, unde au fost raportate și lupte grele.

