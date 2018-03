O pasarelă pietonală s-a prăbușit în Miami peste o șosea intens circulată. Numeroase echipaje au intervenit la fața locului, mai multe mașini fiind strivite de pasarelă. Autoritățile au anunțat că sunt morți și răniți, însă un bilanț oficial nu a fost dat publicității.



UPDATE 20.43: Cel puțin șase mașini au fost strivite de pasarelă. Mai multe persoane sunt prinse sub dărâmături, însă nu este clar numărul acestora.

BREAKING: Miami-Dade Fire says the #FIUBridge collapse has been upgraded to a level 2 mass casualty incident – WSVN

Potrivit autorităților americane, pasarela pietonală, care avea o greutate de 950 de tone, fusese inaugurată pe 10 martie. Acesta nu era însă deschisă publicului, încă. Cauza pentru care pasarela pietonală s-a prăbușit este încă necunoscută.

THE FIU BRIDGE COLLAPSED OH MY GOD pic.twitter.com/JO7jfx5AoN

Incidentul a avut loc în apropiere de Universitatea Florida International. Pasarela s-a prăbușit peste mai multe mașini, iar mai multe persoane și-ar fi pierdut viața, potrivit CNN. Autoritățile americane nu au anunțat încă un bilanț, căci operațiunea de salvare este încă în desfășurare. De astfel, operațiunea se anunță a fi una dificilă.

Pasarela nu era încă deschisă circulației, iar cauza accidentului este încă necunoscută.

A bridge in Miami, Florida has collapsed, trapping a number of vehicles beneath it – the bridge was only put in place on Saturday pic.twitter.com/VMQDoQbxUt

