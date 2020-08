Scenele au avut loc duminică, în Tăuți, județul Cluj. Preotul Parasca a fost filmat de mai mulți enoriași, în timp ce se ceartă ca la ușa cortului cu membrii unei familii îndurerate, care își conduceau pe ultimul drum ruda decedată.

Totul a început de la faptul că preotul a condiționat slujba de înmormântare de suma de 5.000 de lei, pentru ca defuncta să fie înmormântată în cimitirul din Tăuți, potrivit ziarului local Foaia Transilvană.

“Defuncta are loc de veci în cimitirul din Tăuți, unde este îngropat din 1986, soțul ei. Preotul nu a vrut să oficieze slujba de înhumare până nu a primit suma de 5.000 de lei, o sumă mare pentru oricine în ziua de azi. Familia a fost de acord să îi dea 3.500 de lei, dar el nu și nu. Apoi, la slujba de înmormântare nu a vrut să o înceapă până când familia nu și-a cerut iertare, ba mai mult, să îi sărute și mâna. A fost și cu blesteme”, a declarat un participant la slujba funerară.

Slujba funerară a fost oficiată de preot în mijlocul drumului. “Decedata avea casa la 100 de metri de cimitir. Preotul nu a vrut să oficieze slujba nici la biserică și nici în curtea casei”, a mai spus un alt participant.

În filmarea publicată de Foaia Transilvană se poate vedea momentul scandalului.

“Nu încep slujba de înmormântare până când familia nu-şi cere iertare pentru modul urât în care s-a comportat cu mine în ultimele trei zile”, a spus preotul ortodox Florin Parasca, asistent universitar la Facultatea de Teologie din Cluj, preot paroh în Tăuţi, judeţul Cluj. Membrii familiei şi-au oferit scuzele preotului, iar acesta a întins mâinile să-i fie pupate. În acel moment, oamenii prezenţi la înmormântare l-au apostrofat: “De ce v-aţi făcut preot?”

Dialogul a continuat.

“Nu e vorba să dea bani, ci să își plătească locul de veci. Nu să îmi dea banii mie. Dânșii nu au mai plătit contribuția de zece ani. Ascultați-mă că am evidențe și martori. De zece ani de zile nu și-au mai plătit contribuția. Hotărârea Consiliului Parohial este că familia care nu își plătește contribuția în ultimii 3 ani plătește locul de veci. Ce e de neînțeles. Și biserica are cheltuielile ei, și biserica are responsabilitățile ei. Noi nu suntem slugile dumneavoastră, noi suntem slujitorii dumneavoastră. Nu vă mai comportați urât că vă luați plata de la Dumnezeu, nu de la mine”, a spus preotul.

