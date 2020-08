„Vreau să vă arăt un filmuleţ despre cum se poartă statul german, primăriile, Ministerul Sănătăţii cu românii care sunt infectaţi cu virusul COVID-19”, a declarat Erich Mocanu, fondator al Asociației AEBS, carea publicat imaginile realizate de familia de români.

Toţi cei şapte membri ai familiei au fost plasaţi în carantină după ce unul dintre copii a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, la întoarcere din vacanţa în Bucureşti.

„Pentru că familia locuia în Baden-Baden într-o clădire socială, a fost, din cauza cazului de infectare, au fost scoşi din această clădire şi aduşi aici, în clădirea aceasta pe care o vedeţi în imagini să stea 14 zile în carantină.

Intenţia este bună, da! Unde nu poţi să pui pe cineva în izolare, trebuie să îl scoţi de acolo şi să îi oferi o altă locaţie dar, eu prima oară când am văzut filmul ăsta am crezut că i-a trimis prin China, prin Asia. Dar, din păcate, nu” Clădirea este în Baden-Baden, Germania. Este inacceptabil”, a mai precizat reprezentantul românilor în Germania.

În afară de condiţiile precare în care au fost cazaţi, românii au mai îndurat şi foame, întrucât nu pot ieşi să îşi cumpere nimic de mâncare, iar nimeni nu a venit să le aducă măcar o sticlă cu apă de vineri, când au fost plasaţi în izolare.

Recomandări CNN: Vaccinurile sunt sigure, dar o parte uriașă a populației Globului nu s-ar inumiza împotriva coronavirusului

„După cum se vede, nu au paturi. Au nişte pătuţuri de camping. Nu există bucătărie, nu există frigider. Este inacceptabil în ce clădire a fost trimisă această familie de în total şapte persoane de Ministerul Sănătăţii din Baden-Baden. Este de neacceptat! Am vorbit cu familia. A spus că de ieri sunt acolo. De ieri până azi nu au făcut decât să omoare din „gongile” alea care tot apar încontinuu. Poate cei din Germania s-au gândit că aceste insecte sunt carnea proaspătă. Dar, din păcate, în România nu se practică mâncare acestor insecte. De aceea este inacceptabil să te comporţi aşa cu nişte cetăţeni europeni.

Mai ales că este în mijlocul Germaniei, în Baden-Baden, un oraş foarte bogat. Dar o clădire unde te uiţi este plin de mizerie şi de insecte. Este de neacceptat. Familia mi-a spus că nu a putut să doarmă toată noaptea. Au încercat să omoare din „gongi”. Cum am spus, nu există frigider, bucătărie. Nu a venit nimeni să le aducă mâncare sau apă.

Recomandări O LUNĂ PÂNĂ LA ȘCOALĂ! Președintele Salvați Copiii: „21% din școli nu sunt pregătite să-și primească elevii. În lipsa normelor, situația va fi dramatică”

Mai rău, în faţa clădirii este pusă şi o echipă de pază care să păzească să nu părăsească locaţia. înţeleg şi asta. Dar să ţii o familie întreagă de copii într-o asemenea infecţie, este de neacceptat. Nu mi-a venit să cred când mi s-a trimis acest video şi am fost rugat să iau contact cu familia. Am spus că trebuie să fie pe undeva prin Aia sau Africa. Dar în Baden-Baden, într-o ţară europeană, scuzaţi-mă dar nu am cuvinte”, a mai precizat Erich Mocanu.





Citeşte şi:

Este posibil să ne protejăm și să creăm un viitor rezistent la pandemii? De ce legăturile între state nu pot fi slabe, dacă vrem sănătate publică eficientă

CNN: Vaccinurile sunt sigure, dar o parte uriașă a populației Globului nu s-ar inumiza împotriva coronavirusului

De azi, românii pot intra în Serbia doar cu un test PCR negativ. Noile condiții, anunțate de MAE

PARTENERI - GSP.RO În Columbia toată lumea știe cine este soția lui Giovanni Becali. L-au eliberat imediat dintr-o pușcărie din Bogota când au aflat cum o cheamă

PARTENERI - PLAYTECH Intră în vigoare de mâine! Toți românii trebuie să afle asta: ce se întâmplă pe 16 august 2020

HOROSCOP Horoscop 15 august 2020. Racii primesc propuneri dintre cele mai îndrăznețe, dar nu de asta au nevoie