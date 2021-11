Zeci de videoclipuri și fotografii au surprins crabii roșii de pe Insula Crăciunului care roiau pe poduri, peste drumuri și chiar se odihneau la intrările clădirilor de birouri, ca să scape de căldură. Sunt atât de mulți crabi, unele surse indicând 50 de milioane, încât personalul Parcului Național Insula Crăciunului trebuie să-i măture ocazional de pe drumuri, pentru a nu fi striviți de mașini.

Duminică, locuitorii așezării Drumsite nu au putut să iasă din case din cauza unui număr masiv de crabi care traversau drumurile. Deși este o priveliște spectaculoasă, nu este una nouă pentru rezidenți.

Millions of crabs have flooded the roads on Australia’s Christmas Island pic.twitter.com/Qa2CbSzwMW